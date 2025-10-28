世界大賽》馬拉松大戰寫多項超狂紀錄 羅伯斯點出兩大無名英雄

克萊茵。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽G3靠著佛里曼（Freddie Freeman）18局下再見全壘打，與藍鳥鏖戰6小時39分鐘以6：5一分險勝，系列賽取得2勝1敗的優勢，這場馬拉松大戰也寫下多項世界大賽紀錄。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，這是史上最棒的世界大賽比賽之一，大家努力不懈地奮戰、堅持到最後，全隊都度過了一個偉大的夜晚，真的為他們感到驕傲。

今年道奇與藍鳥的世界大賽G3追平世界大賽史上最長的18局，歷時6小39分鐘，寫下史上第2久的紀錄，僅次於2018年世界大賽G3的7小時20分，當時比賽也在道奇球場舉行，道奇鏖戰18局以3：2擊敗紅襪，至今仍是世界大賽史上最長的一役。

請繼續往下閱讀...

兩隊合計共動用了19名的投手以及總計609球，雙雙刷新季後賽歷史，而道奇派出了10名投手，創下世界大賽史上頭一遭，而兩隊單場皆敲出15支安打、合計37次殘壘都是世界大賽首見紀錄。另外，藍鳥單場打席數高達67人次以及19次殘壘也都是刷新世界大賽和隊史最多紀錄。

道奇主帥羅伯斯坦言，並沒有想到要打到18局，所以只能派出全部能動用的投手，克萊茵（Will Klein）投了大約是例行賽3倍的局數，在大舞台的腎上腺素加持下，他投得非常出色。

火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）在延長賽13局登板，中繼2局無失分，投出2次三振，克萊茵則是吃了最後4局，被敲1安無失分，另有5次三振和2次保送。羅伯斯盛讚兩人的表現，「他們的表現都會被載入歷史，克萊茵投了4局，成功封鎖藍鳥打線，在季後賽中超級巨星的表現往往受到關注，但很多時候是無名英雄帶來意外表現。今晚是克萊茵的夜晚，利奎茲的表現同樣重要。」

亨利奎茲。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法