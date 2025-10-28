自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》馬拉松大戰寫多項超狂紀錄 羅伯斯點出兩大無名英雄

2025/10/28 16:47

克萊茵。（法新社）克萊茵。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽G3靠著佛里曼（Freddie Freeman）18局下再見全壘打，與藍鳥鏖戰6小時39分鐘以6：5一分險勝，系列賽取得2勝1敗的優勢，這場馬拉松大戰也寫下多項世界大賽紀錄。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，這是史上最棒的世界大賽比賽之一，大家努力不懈地奮戰、堅持到最後，全隊都度過了一個偉大的夜晚，真的為他們感到驕傲。

今年道奇與藍鳥的世界大賽G3追平世界大賽史上最長的18局，歷時6小39分鐘，寫下史上第2久的紀錄，僅次於2018年世界大賽G3的7小時20分，當時比賽也在道奇球場舉行，道奇鏖戰18局以3：2擊敗紅襪，至今仍是世界大賽史上最長的一役。

兩隊合計共動用了19名的投手以及總計609球，雙雙刷新季後賽歷史，而道奇派出了10名投手，創下世界大賽史上頭一遭，而兩隊單場皆敲出15支安打、合計37次殘壘都是世界大賽首見紀錄。另外，藍鳥單場打席數高達67人次以及19次殘壘也都是刷新世界大賽和隊史最多紀錄。

道奇主帥羅伯斯坦言，並沒有想到要打到18局，所以只能派出全部能動用的投手，克萊茵（Will Klein）投了大約是例行賽3倍的局數，在大舞台的腎上腺素加持下，他投得非常出色。

火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）在延長賽13局登板，中繼2局無失分，投出2次三振，克萊茵則是吃了最後4局，被敲1安無失分，另有5次三振和2次保送。羅伯斯盛讚兩人的表現，「他們的表現都會被載入歷史，克萊茵投了4局，成功封鎖藍鳥打線，在季後賽中超級巨星的表現往往受到關注，但很多時候是無名英雄帶來意外表現。今晚是克萊茵的夜晚，利奎茲的表現同樣重要。」

亨利奎茲。（美聯社）亨利奎茲。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中