體育 棒球 中職

台灣大賽》帶著冠軍入伍報到 馬傑森向球迷報平安

2025/10/28 16:12

馬傑森得以如期平安赴花蓮向國軍報到。（取自米馬力運動經紀臉書）馬傑森得以如期平安赴花蓮向國軍報到。（取自米馬力運動經紀臉書）

〔記者林宥辰／台北報導〕歷經一度延賽4天，樂天桃猿趕在昨天以4勝1敗之姿擊敗中信兄弟封王，也讓今天預定入伍服役的馬傑森，得以如期平安赴花蓮向國軍報到。稍早，馬傑森所屬經紀公司米馬力運動經紀，代表發文向球迷報平安。

昨樂天歷經延長賽11局才贏球，賽後，馬傑森開心的說：「遙遠的路程，等下回去就要準備，感謝主，我一直祈禱，可以讓我開心去當兵。」

馬傑森所屬經紀公司在公開社群表示：「樂天桃猿、中信兄弟雙方教練、球員都全力以赴地來呈現最好的一面，相信球迷朋友們，一定都有感受到在台灣大賽期間的緊張比賽氛圍，每場賽事皆互有攻防。恭喜樂天桃猿最終奪下台灣大賽總冠軍，傑森賽後也在經紀公司的安排下，出發移動前往故鄉花蓮，於今日入伍報到服役，完成國民應盡之義務。接下的四個月，將從職業球員的身分，轉換成保家衛國的軍人。」

經紀公司同時轉述馬傑森的話，寫下：「很感謝所有十號隊友的吶喊支持、以及球團上下所有教練、隊友的努力，很開心能夠拿下冠軍，對我來說是很開心的一年，我會平安退伍，明年春訓見。」

