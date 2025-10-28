世界大賽》前天才熱投105球！山本由伸自曝請纓上陣想法 感謝藏鏡人

山本由伸賽後和大谷翔平以及佐佐木朗希開心擁抱。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽G3打到昏天暗地，前役熱投105球完投的道奇日本王牌山本由伸，甚至在18局上在牛棚熱身引發熱議。賽後山本在記者會上也透露主動請纓上陣的想法，並感謝幕後的「藏鏡人」。

山本由伸前天完投9局用了105球，僅失1分助道奇扳平戰局；想不到今天雙方惡鬥至18局，牛棚也徹底燃燒殆盡，山本在「中1日」情況下還找上投手教練普萊爾（Mark Prior），主動請纓上陣，並在18局開始熱身，所幸該局下道奇靠著佛里曼（Freddie Freeman）解救眾生，讓山本有機會喘口氣。

請繼續往下閱讀...

山本由伸賽後也和今天單場9上壘的大谷翔平，以及後援1.2局無失分的佐佐木朗希開心擁抱。記者會上，山本由伸受訪時直言，因為當時已經沒有投手可以用，「所以只能上了，而且我覺得自己的身體狀況沒問題，所以就去熱身了。」山本強調，這也不算主動請纓上陣，單純就是因為真的沒人了，也認為自己可以上場。

談到在牛棚熱身的感覺，山本表示狀態有越來越好，所幸隊友最後敲出再見轟，幫了他大忙，今天全隊能贏下如此激烈的比賽也非常高興。對於此役歷經6小時39分鐘，山本也坦言，這應該是是他生涯第一次打過這麼久的比賽。

山本由伸與佐佐木朗希。（美聯社）

山本提到，當克蕭（Clayton Kershaw）退場後，他就開始有起身準備登板的想法，「一開始我也覺得總教練不會輕易答應，但狀況實在沒辦法，就決定邊準備邊討論。不過這幾年，我就是為了能在這種比賽上場而努力訓練。」

山本由伸特別提到他過去曾接受整復專家矢田修的指導，「19歲時我還只能在一場沒意義的比賽登板後，接下來10天都沒辦法投，從那時起我就不斷訓練，讓自己能在像世界大賽這樣的舞台，完投2天後能再投。這次我真的感受到自己的成長，也證明矢田修先生有多厲害。」

山本由伸說，以前他只是個在一軍投5局就手臂腫脹的投手，但矢田修告訴他，得讓自己第二天也能照樣全力投球才行。「我就是照著這個方向努力的，今天的狀況也再次證明，矢田修這個男人真的很了不起。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法