TPBL》攻城獅挖到寶？ 新洋將德魯榮膺單週最佳球員

新洋將德魯榮膺單週最佳球員。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL新竹攻城獅洋將德魯（Drew Pember）上週震撼初登場，隨即展現頂級全能身手，不僅助攻城獅拿下本季首場勝利，個人更以高效率的雙十表現，獲選為 TPBL 第3週單週最有價值球員（MVP）。

德魯來台首戰對高雄海神，繳出29分、19籃板、4助攻、3抄截、2阻攻，效率值高達43。攻防皆帶來巨大貢獻，他不僅在得分端火力全開，更以出色的防守與對抗能力破壞對手節奏，成為球隊贏下首勝的絕對關鍵。

請繼續往下閱讀...

德魯在場上展現極高的團隊價值與多樣化的進攻手段，無論是精準外線、低位單打，或犀利持球切入，都讓對手防不勝防。得知獲獎後，德魯表示：「我們打了一場不錯的比賽，但仍有很多進步的空間，而這正是最棒的地方。我們越來越找到彼此之間的節奏，也更了解每個人喜歡怎麼打。我相信只要我們每天都持續進步，就有機會贏下很多比賽。」

值得一提的是，除了德魯的驚豔發揮，本土球員曾柏喻新球季首役攻下21分、5助攻、4籃板、2抄截，效率值23為本土球員中最高，展現攻城獅整體戰力與磨合度正穩步提升。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法