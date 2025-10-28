台灣大賽》11月2日樂天封王遊行後有慶功宴 「不是烤肉」！

桃猿奪下年度總冠軍。（樂天桃猿提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿在今年季後賽打出精彩9戰，先在季後挑戰賽0勝2敗後3連勝統一獅，又在昨結束的台灣大賽以4勝1敗擊敗中信兄弟，勇奪隊史第8冠及球團史首冠。樂天球團處處長礒江厚綺今天除了強調全隊的團結力有往上再提升，更感謝10號隊友的進場支持，而目前預訂11月2日在桃園舉行封王遊行，晚上還有慶功宴，但他笑說：「不是烤肉」！

樂天以年度第3名闖進季後賽，挑戰賽遇上先握1勝優勢的統一獅，結果在首戰落敗陷入被聽牌劣勢後，上演連勝3場的驚奇戲碼，而在台灣大賽遇上年度第1及下半季冠軍的中信兄弟，也毫不手軟，只打5戰就於昨晚在洲際球場拋下彩帶。礒江指出，從例行賽最後階段開始，全隊團結力有再往上提升一步，而儘管季後挑戰賽從桃園移動到高雄比較辛苦，仍有把團結力拿出來，更感謝球迷不管主、客場都有進場支持。

請繼續往下閱讀...

樂天預計11月2日在桃園舉行封王遊行，目前在和桃園市府確認時間和路線，當晚也會安排慶功宴。由於樂天從季後挑戰賽到台灣大賽，一共在主場桃園舉辦3次團隊烤肉，也成功達到凝聚士氣的作用，隊長林立昨晚允諾：「我們一定會烤肉」，只是目前烤肉日期還未定，礒江笑說：「慶功宴的時候，先一起去餐廳用餐。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法