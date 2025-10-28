自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》11月2日樂天封王遊行後有慶功宴 「不是烤肉」！

2025/10/28 17:05

桃猿奪下年度總冠軍。（樂天桃猿提供）桃猿奪下年度總冠軍。（樂天桃猿提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿在今年季後賽打出精彩9戰，先在季後挑戰賽0勝2敗後3連勝統一獅，又在昨結束的台灣大賽以4勝1敗擊敗中信兄弟，勇奪隊史第8冠及球團史首冠。樂天球團處處長礒江厚綺今天除了強調全隊的團結力有往上再提升，更感謝10號隊友的進場支持，而目前預訂11月2日在桃園舉行封王遊行，晚上還有慶功宴，但他笑說：「不是烤肉」！

樂天以年度第3名闖進季後賽，挑戰賽遇上先握1勝優勢的統一獅，結果在首戰落敗陷入被聽牌劣勢後，上演連勝3場的驚奇戲碼，而在台灣大賽遇上年度第1及下半季冠軍的中信兄弟，也毫不手軟，只打5戰就於昨晚在洲際球場拋下彩帶。礒江指出，從例行賽最後階段開始，全隊團結力有再往上提升一步，而儘管季後挑戰賽從桃園移動到高雄比較辛苦，仍有把團結力拿出來，更感謝球迷不管主、客場都有進場支持。

樂天預計11月2日在桃園舉行封王遊行，目前在和桃園市府確認時間和路線，當晚也會安排慶功宴。由於樂天從季後挑戰賽到台灣大賽，一共在主場桃園舉辦3次團隊烤肉，也成功達到凝聚士氣的作用，隊長林立昨晚允諾：「我們一定會烤肉」，只是目前烤肉日期還未定，礒江笑說：「慶功宴的時候，先一起去餐廳用餐。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中