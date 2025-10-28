籃球》成力煥喊話總統府前拚3x3冠軍 前輩鄭志龍幽默神救援

成力煥（右2）要拚總統盃冠軍，前輩鄭志龍（右3）幽默救援。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽，11月1、2日將於凱達格蘭大道進行總決賽，前職籃國手成力煥喊話要率隊在總統府前拚冠軍，前輩「籃球博士」鄭志龍則幽默神救援，引來記者會現場笑聲連連。

歷經2個多月、4個分區預賽激戰過後，由超過1千隊中脫穎而出的72支勁旅，爭奪178萬總獎金及全國霸主頭銜。PLG職籃富邦勇士助理教練成力煥寶刀未老，率領「歐印行銷」從東區預賽脫穎而出，成為公開男子組奪冠大熱門，決賽雖然4缺1，全隊仍將以3人打好打滿，「我們有位隊友在義大利出差趕不回來，就靠3名球員撐到底。雖然沒人可以替換，但都打到這裡了，又頭一回在總統府前廣場比賽，相信會是特別的經驗。」

退役後也在交通大學帶兵的成力煥表示，自己還算年輕，經常下場與學生球員切磋，狀態應該保持不錯，「3x3相較5x5其實更累，沒什麼時間休息，加上使用較小的6號球更容易得分，如果沒守住對方三分球很容易陷入劣勢。」積極推動總統盃的旺寶行銷副董事長鄭志龍就在一旁打暗號，比出V手勢讓成力煥心領神會，隨即改口解釋：「3x3在三分線外得分其實是2分啦，感謝龍哥貼心提醒。身為籃球人，當然不能在賢拜面前漏氣，屆時我們會全力以赴，拚出最佳表現。」

