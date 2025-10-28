自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

籃球》成力煥喊話總統府前拚3x3冠軍 前輩鄭志龍幽默神救援

2025/10/28 17:03

成力煥（右2）要拚總統盃冠軍，前輩鄭志龍（右3）幽默救援。（記者梁偉銘攝）成力煥（右2）要拚總統盃冠軍，前輩鄭志龍（右3）幽默救援。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽，11月1、2日將於凱達格蘭大道進行總決賽，前職籃國手成力煥喊話要率隊在總統府前拚冠軍，前輩「籃球博士」鄭志龍則幽默神救援，引來記者會現場笑聲連連。

歷經2個多月、4個分區預賽激戰過後，由超過1千隊中脫穎而出的72支勁旅，爭奪178萬總獎金及全國霸主頭銜。PLG職籃富邦勇士助理教練成力煥寶刀未老，率領「歐印行銷」從東區預賽脫穎而出，成為公開男子組奪冠大熱門，決賽雖然4缺1，全隊仍將以3人打好打滿，「我們有位隊友在義大利出差趕不回來，就靠3名球員撐到底。雖然沒人可以替換，但都打到這裡了，又頭一回在總統府前廣場比賽，相信會是特別的經驗。」

退役後也在交通大學帶兵的成力煥表示，自己還算年輕，經常下場與學生球員切磋，狀態應該保持不錯，「3x3相較5x5其實更累，沒什麼時間休息，加上使用較小的6號球更容易得分，如果沒守住對方三分球很容易陷入劣勢。」積極推動總統盃的旺寶行銷副董事長鄭志龍就在一旁打暗號，比出V手勢讓成力煥心領神會，隨即改口解釋：「3x3在三分線外得分其實是2分啦，感謝龍哥貼心提醒。身為籃球人，當然不能在賢拜面前漏氣，屆時我們會全力以赴，拚出最佳表現。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中