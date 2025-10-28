自由電子報
世界大賽》大谷MVP獎盃貼「全隊努力」 貝茲：今天完美體現團結真諦

2025/10/28 17:49

大谷翔平和貝茲。（歐新社）大谷翔平和貝茲。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G3與藍鳥展開一場馬拉松大戰，纏鬥18局以6：5贏球，系列賽取得2勝1敗的領先優勢。道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）賽後受訪盛讚這場比賽是靠「全隊的努力」贏球的最完美例子。

大谷翔平今天4打數都是長打，包括2轟與2支二壘安打，另外獲得4次敬遠、選到1保送，單場9度上壘，寫下季後賽史無前例紀錄；佛里曼（Freddie Freeman）在18局下半擊出再見陽春砲，成為史上首位連兩年世界大賽都擊出再見轟的強打者。

「真是場不可思議的比賽，簡直無法用言語形容，」貝茲賽後談到今天的比賽時表示，雙方都有得分機會，但這是一場真正的投手戰，尤其到了最後，要得到1分都很困難。貝茲還笑說：「今晚躺在床上會想誰呢？佛里曼嗎？還是翔平？不，我可不會在床上想別的男人啦。」

大谷翔平曾在國聯冠軍賽獲得MVP時，將「Team Effort（全隊的努力）」字樣寫在獎盃上，並放在更衣室裡。貝茲坦言，大谷當時所寫下的字句，正好象徵今晚的比賽，團隊的力量才是關鍵，在任何比賽當中，沒有誰能單打獨鬥，這一切都要靠全隊去奮戰，今晚就是最完美的例子。

「日本最強投」山本由伸前天完投9局用了105球，今天在18局上半到牛棚熱身，準備出賽，他的精神也感動到了貝茲，他說：「我本來就非常尊敬他，但看到那一幕，更能感受到這個更衣室裡充滿了『愛』。大家都願意為球隊付出一切，即使E.赫南德茲（Enrique Hernández）被派去代打，他也沒有抱怨，全力支持隊友，球隊團結一心，山本去牛棚準備登板，也正是這種精神的象徵。」

今年季後將引退的三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）在12局上登板化解滿壘失分危機，貝茲第一時間衝上前慶祝。他對此表示，因為今年是克蕭的最後一舞，球隊想讓他的生涯畫下完美句點，當時那個局面真的很嚴峻，看到他順利化解無失分，真的很感動。

