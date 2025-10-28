世界大賽》道奇「無名英雄」好投直呼幸運！笑稱大谷翔平簡直是怪物

克萊茵。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G3鏖戰18局，靠著佛里曼（Freddie Freeman）再見轟以6：5擊敗藍鳥，25歲右投克萊茵（Will Klein）後援4局飆5K無失分，成為道奇獲勝關鍵功臣之一。賽後他也坦言，自己相當幸運。

克萊茵於今年6月從水手被交易至道奇，不過多半在低張力的比賽上場吃局數。然而今天在世界大賽舞台上，克萊茵扛起重任，從第15局開始封鎖藍鳥打線，繳出4局1安打、5K2BB無失分好投，賽後也獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚「無名英雄」。

請繼續往下閱讀...

克萊茵坦言，這是一場不能輸的比賽，自己很專注在投手丘上，想要努力封鎖對方得分，投完一局就準備下一局，「以前我曾被從名單剔除過，但我不在意，能被登錄在世界大賽已經非常幸運。」

克萊茵此役投72球，已經遠超他大聯盟生涯單場最多的36球，「這大概是大學三年級以來，我第一次投這麼多球。」回想起比賽過程，克萊茵笑說：「當我環顧牛棚，發現剩我一個人，我就想說，能投到哪就投到哪吧。」他也感謝佛里曼敲出再見全壘打，「這樣就不用讓山本（由伸）有太大負擔了。」

被問及這是否是自己在今年世界大賽最後一次登板，克萊茵苦笑：「希望啦！」談到明天的先發投手、今天單場雙響砲、4支長打與9度上壘的大谷翔平，他直呼：「簡直是怪物！不管打擊或投球都很強，無法用言語形容，能與他當隊友很榮幸，相信他明天會全力以赴。」

大谷翔平。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法