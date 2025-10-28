自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》道奇「無名英雄」好投直呼幸運！笑稱大谷翔平簡直是怪物

2025/10/28 17:46

克萊茵。（路透）克萊茵。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G3鏖戰18局，靠著佛里曼（Freddie Freeman）再見轟以6：5擊敗藍鳥，25歲右投克萊茵（Will Klein）後援4局飆5K無失分，成為道奇獲勝關鍵功臣之一。賽後他也坦言，自己相當幸運。

克萊茵於今年6月從水手被交易至道奇，不過多半在低張力的比賽上場吃局數。然而今天在世界大賽舞台上，克萊茵扛起重任，從第15局開始封鎖藍鳥打線，繳出4局1安打、5K2BB無失分好投，賽後也獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚「無名英雄」。

克萊茵坦言，這是一場不能輸的比賽，自己很專注在投手丘上，想要努力封鎖對方得分，投完一局就準備下一局，「以前我曾被從名單剔除過，但我不在意，能被登錄在世界大賽已經非常幸運。」

克萊茵此役投72球，已經遠超他大聯盟生涯單場最多的36球，「這大概是大學三年級以來，我第一次投這麼多球。」回想起比賽過程，克萊茵笑說：「當我環顧牛棚，發現剩我一個人，我就想說，能投到哪就投到哪吧。」他也感謝佛里曼敲出再見全壘打，「這樣就不用讓山本（由伸）有太大負擔了。」

被問及這是否是自己在今年世界大賽最後一次登板，克萊茵苦笑：「希望啦！」談到明天的先發投手、今天單場雙響砲、4支長打與9度上壘的大谷翔平，他直呼：「簡直是怪物！不管打擊或投球都很強，無法用言語形容，能與他當隊友很榮幸，相信他明天會全力以赴。」

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中