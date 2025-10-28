自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

亞洲職棒交流賽》樂天奪冠後還有戲 三國交流賽「有總冠軍賽成員」

2025/10/28 17:41

樂天副領隊礒江厚綺、樂天服裝設計師詹朴和樂天桃猿女孩全員合照。（資料照，記者龔乃玠攝）樂天副領隊礒江厚綺、樂天服裝設計師詹朴和樂天桃猿女孩全員合照。（資料照，記者龔乃玠攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿昨在台灣大賽擊敗中信兄弟奪冠後，11月7至9日在樂天桃園球場還有和日職樂天金鷲、韓職KT巫師的「2025桃園亞洲職棒交流賽」熱鬧開打，樂天桃猿陣容除了以中生代和年輕球員為主，球團處處長礒江厚綺透露會有總冠軍賽的部分球員，「也有考慮資深球員去打」。

樂天桃猿奪下隊史第8冠、球團史首冠後，除了11月2日要在桃園舉行封王遊行，5日還要南下參加首次在高雄舉行的中職頒獎典禮，部分參與總冠軍賽的成員緊接著要在桃園球場和日、韓職球隊進行交流。樂天金鷲除了陣中主力內野手小深田大翔、捕手太田光，以及被視為潛力新秀的右投荘司康誠與左投藤井聖，所屬台灣球員包括投手宋家豪、蕭齊及內野手陽柏翔都將隨隊來台參賽，而由於樂天桃猿才剛奪冠，礒江必須觀察一下球員狀況後，再敲定參加「三國交流賽」的名單。

★2025桃園亞洲職棒交流賽賽程表

11/7（五）18:35 日職樂天金鷲 vs 韓職KT巫師

11/8（六）17:05 日職樂天金鷲 vs 中職樂天桃猿

11/9（日）14:05 韓職KT巫師 vs 中職樂天桃猿

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中