亞洲職棒交流賽》樂天奪冠後還有戲 三國交流賽「有總冠軍賽成員」

樂天副領隊礒江厚綺、樂天服裝設計師詹朴和樂天桃猿女孩全員合照。（資料照，記者龔乃玠攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿昨在台灣大賽擊敗中信兄弟奪冠後，11月7至9日在樂天桃園球場還有和日職樂天金鷲、韓職KT巫師的「2025桃園亞洲職棒交流賽」熱鬧開打，樂天桃猿陣容除了以中生代和年輕球員為主，球團處處長礒江厚綺透露會有總冠軍賽的部分球員，「也有考慮資深球員去打」。

樂天桃猿奪下隊史第8冠、球團史首冠後，除了11月2日要在桃園舉行封王遊行，5日還要南下參加首次在高雄舉行的中職頒獎典禮，部分參與總冠軍賽的成員緊接著要在桃園球場和日、韓職球隊進行交流。樂天金鷲除了陣中主力內野手小深田大翔、捕手太田光，以及被視為潛力新秀的右投荘司康誠與左投藤井聖，所屬台灣球員包括投手宋家豪、蕭齊及內野手陽柏翔都將隨隊來台參賽，而由於樂天桃猿才剛奪冠，礒江必須觀察一下球員狀況後，再敲定參加「三國交流賽」的名單。

★2025桃園亞洲職棒交流賽賽程表

11/7（五）18:35 日職樂天金鷲 vs 韓職KT巫師

11/8（六）17:05 日職樂天金鷲 vs 中職樂天桃猿

11/9（日）14:05 韓職KT巫師 vs 中職樂天桃猿

