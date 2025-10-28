世界大賽》「他的表現會載入史冊」 遭大谷翔平砲轟 3屆塞揚薛哲服了

大谷翔平砲轟薛哲。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在世界大賽G3再度上演史詩級表現，其中遭到大谷全壘打毒手之一的藍鳥3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer），賽後也直呼大谷是位非常特別的球員。

大谷翔平首局就從薛哲手中擊出右外野二壘安打，3局上與薛哲纏鬥6球後，逮中一顆95.1英哩、沒在好球帶內的的內角四縫線速球，掃出右外野陽春砲。大谷此役前4打席敲出2轟、2支二壘安打，後5打席全部獲得保送，包含連續4次敬遠。

薛哲今天先發4.1局被敲5安，其中2度遭大谷狙擊，失掉3分責失分。賽後對於大谷的表現，薛哲直言：「他真的是一位特別的球員，我想大家都明白這點，也正因如此，關鍵時刻才會被敬遠。他今天的表現真的會載入史冊，（全壘打那球）我投的是內角高直球，但他看得很清楚，揮棒也比我預期還要出色。」

道奇與藍鳥今天惡鬥18局，耗時6小時39分鐘，最後靠著佛里曼（Freddie Freeman）再見轟解救眾生。對於隊友今天的表現，薛哲表示：「我為大家的拚戰精神感到驕傲，雖然最後輸了，心裡很痛。我們一定想贏下來，這場比賽太瘋狂了。」

薛哲。（法新社）

