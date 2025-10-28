自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》FA名單預計明公布！黃子鵬、蘇智傑、范國宸可望掀高潮

2025/10/28 19:01

黃子鵬、蘇智傑、范國宸。（本報資料照）黃子鵬、蘇智傑、范國宸。（本報資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著2025年台灣大賽於昨天結束，中職今天起立刻切換為季後模式，預計明天公告取得自由球員權利之選手名單，由於今年有黃子鵬、蘇智傑、范國宸等正值「當打之年」的球員，可望為自由球員市場掀起一波高潮。

今年最常被球迷討論的是黃子鵬，由於他是本土先發投手，即便近2年的成績不算出色，仍寫下連續5年投球局數破100局，不僅樂天桃猿會全力留人，其他球隊也可能出手網羅。

野手以蘇智傑、范國宸最受矚目，蘇智傑近2年受到傷勢影響，成績與出賽數都大幅下滑，但他才31歲，曾有5個球季全壘打達到雙位數，只要保持健康仍有一定的長打產能，加上與統一獅2年合約已經到期，勢必成為各隊補強打線的首選。

范國宸與富邦悍將的2年合約於去年到期，今年選擇續簽1年，本季擊出13轟是生涯單季新高，在自由球員市場與蘇智傑都是炙手可熱的打者。此外，樂天桃猿內野手林承飛、統一獅捕手林岱安都在去年取得自由球員資格，今年都有機會行使權利。

根據中職規章，聯盟應於總冠軍賽結束後天起的3個工作日內，公告取得自由球員權利之選手名單。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中