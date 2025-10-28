中職》FA名單預計明公布！黃子鵬、蘇智傑、范國宸可望掀高潮

黃子鵬、蘇智傑、范國宸。（本報資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著2025年台灣大賽於昨天結束，中職今天起立刻切換為季後模式，預計明天公告取得自由球員權利之選手名單，由於今年有黃子鵬、蘇智傑、范國宸等正值「當打之年」的球員，可望為自由球員市場掀起一波高潮。

今年最常被球迷討論的是黃子鵬，由於他是本土先發投手，即便近2年的成績不算出色，仍寫下連續5年投球局數破100局，不僅樂天桃猿會全力留人，其他球隊也可能出手網羅。

野手以蘇智傑、范國宸最受矚目，蘇智傑近2年受到傷勢影響，成績與出賽數都大幅下滑，但他才31歲，曾有5個球季全壘打達到雙位數，只要保持健康仍有一定的長打產能，加上與統一獅2年合約已經到期，勢必成為各隊補強打線的首選。

范國宸與富邦悍將的2年合約於去年到期，今年選擇續簽1年，本季擊出13轟是生涯單季新高，在自由球員市場與蘇智傑都是炙手可熱的打者。此外，樂天桃猿內野手林承飛、統一獅捕手林岱安都在去年取得自由球員資格，今年都有機會行使權利。

根據中職規章，聯盟應於總冠軍賽結束後天起的3個工作日內，公告取得自由球員權利之選手名單。

