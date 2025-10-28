世界大賽》山本由伸熱血拚戰克蕭、佛里曼都說讚！2冠名將也快看哭了

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天在世界大賽G3，一度於18局上進牛棚熱身，彷彿像沒剛在前天熱投105球完投，其拚戰精神也獲得老大哥克蕭（Clayton Kershaw）與佛里曼（Freddie Freeman）肯定。

山本由伸前天完投9局用了105球，僅失1分助道奇扳平戰局；想不到今天雙方惡鬥至18局，牛棚也徹底燃燒殆盡，山本仍在18局開始熱身，所幸該局下道奇靠著佛里曼再見轟解救眾生，讓山本有機會喘口氣。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後證實，山本準備好在第19局登板。而山本的熱血拚戰精神也令人為之動容，佛里曼賽後說，看到山本熱身當下，他下定決心一定要結束這場比賽，同時也稱讚山本為了勝利願意付出一切的精神；此役中繼0.1局化解滿壘危機的克蕭，也大讚山本的態度，正是想奪冠所必須的。

此外，曾在大聯盟兩度奪冠、現任《NHK-BS》球評的日本名將田口壯，對於山本由伸主動請纓上場，也感動地表示：「看到那一幕，我都快流淚了。他的奉獻精神太令人佩服了，真的有成為頂級大聯盟球員的感覺。」

