樂天桃猿奪隊史首座總冠軍 「桃園好農」優惠3重送。（農業局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕樂天桃猿奪下隊史首座總冠軍，合作夥伴桃市府農業局今（28）日宣布，即日起於「桃園好農」官網推出冠軍歡慶優惠3重送活動，包括免運費、精選店家折扣、下單抽3C等，邀請全國球迷與市民一同分享桃園榮耀。

農業局長陳冠義表示，為慶祝樂天桃猿榮獲中職總冠軍，同時帶動在地產業買氣，「桃園好農」以運動行銷結合農業推廣，特別推出3重優惠活動，28日至11月9日止，第1重「封王免運搶先享」，前100名下單消費者享免運優惠；第2重「人氣店家封王折扣」，集結鼎好黑豬肉、豐滄、佳麗果物及双霖茶莊在地品牌推出限定優惠組合；即日起至12月20日止完成訂單，即可參加第3重優惠「下單抽iPhone等3C好禮」，幸運得主將於12月26日於「桃園好農」官網公布。

請繼續往下閱讀...

陳冠義表示，市府與樂天球團長期合作，包括在例行賽期間舉辦「水蜜桃趴」主題日，行銷推廣桃園拉拉山水蜜桃，並攜手打造全台首座棒球場寵物友善專區，此外，「桃園好農」休農遊程及商品推廣也都跟樂天球團有合作，樂天桃猿勇奪中職總冠軍，象徵團隊精神與城市能量的展現，市府與有榮焉。

樂天桃猿奪隊史首座總冠軍 「桃園好農」優惠3重送。（農業局提供）

樂天桃猿奪隊史首座總冠軍 「桃園好農」優惠3重送。（農業局提供）

樂天桃猿奪隊史首座總冠軍 「桃園好農」優惠3重送。（農業局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法