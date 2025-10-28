高球》富邦長春公開賽 10/29老淡水球場重磅開打

富邦長春公開賽，10/29老淡水球場重磅開打。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦長春公開賽明（29）日將在老淡水球場重磅開打，今年除了總獎金加碼至台幣680萬元（一般長春組600萬元；超級長春組80萬元），TSPGA台灣職業長春巡迴賽去年排名前30的高手全員到齊，同時也有自12國家的30位外籍好手參與角逐，賽事精彩可期！

去年以6桿差距輕鬆封王的泰國名將托馬倫（Thammanoon Sriroj）今年再次參戰，然而，托馬倫想要完成二連霸壯舉，仍然得面臨相當可觀的挑戰，其中包括手感同樣火燙的同胞選手馬山（Prayad Marksaeng），以及包括尋求本場賽事個人第四冠的呂文德（52）、尋求第三冠的盧建順以及第二冠的蔡啟煌等台灣名將。

托馬倫此次問鼎二連霸攜帶秘密武器：他的兒子Boss。去年比賽由於大學學業並未跟父親一起來台的Boss現年21歲，已經為老爸揹了四年的球袋，包括今年日本的兩場勝利都是父子聯手，顯示兩人搭配默契十足，將是托馬倫過關斬將的一大利器。

台灣長春高手今年依舊全員出動，加上擁有地主優勢，實力仍然不容小覷。其中最受矚目的當屬三屆冠軍呂文德。對於這場比賽，呂文德表示身為職業高球選手，信心一定是有的，他表示：「高爾夫很奇妙，打好不一定會贏，但我個人目前的狀況確實非常好。」目前高居TSPGA賞金榜首的呂文德，今年比賽同樣也有兩勝進帳，另外有三場比賽排名第二。

「蘆筍」盧建順今年球季雖然還沒有開胡，但也有三場比賽最後名列亞席。對於本週的比賽，盧建順表示由於天候不佳、球道打起來距離變長，加上果嶺不易停球，因此他會採取較為保守的戰術，「以少吃柏忌為最高原則。」

今年比賽其它知名外籍選手中，包括2023年本場比賽冠軍泰國好手瓦拉川（Thaworn Wiratchant ）、2014富邦長春公開賽冠軍得主韓國好手金鐘德，以及日本職業長春巡迴賽目前排名第24的日本選手兼本貴司。

儘管淡水今（28）日整日陰雨，但風雨仍然澆不熄參加今日職業業餘配對賽來賓的熱情，而與賽的職業選手也把握機會再次熟悉球場與果嶺的推桿速度。正式比賽10/29將由一般長春組的96位選手（包含6名業餘選手）揭開序幕。托馬倫預計上午7:10與蔡啟煌、林吉祥及陳嘉軒同組從第一洞開球；呂文德（52）則預計上午7:30與馬山、中國選手張連偉及台灣選手林根基，連袂從第一洞出發。

