日本大賽》山川穗高連兩場開轟 柳町達G3致勝安助軟銀險勝阪神

〔體育中心／綜合報導〕日職總冠軍戰日本一大賽第3戰，軟銀重砲山川穗高開轟，再加上柳町達6局上的致勝三壘安打，洋投也繳出6局失1分的好投，軟銀終場以2：1擊敗阪神，系列賽取得2勝1敗的領先優勢。

軟銀今天在客場推出古巴王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）掛帥先發，首局被中野拓夢安打以及佐藤輝明右外野二壘安打的串聯，先掉1分，阪神虎先馳得點。軟銀直到4局上才突破阪神強投才木浩人的封鎖，山川穗高擊出中外野陽春砲，連續兩場開轟，助隊追到1：1平手。

莫伊尼洛度過首局亂流後，後面5局有效壓制猛虎打線，只被敲出2支安打，2度解決得點圈有人的危機，此役先發6局用108球，被敲4安失1分，另有4次三振和2次保送。

軟銀6局上攻勢再起，柳田悠岐敲安開啟攻勢，靠著隊友的犧牲觸擊上到二壘，柳町達適時擊出右外野三壘安打，打回超前分，軟銀取得2：1領先。才木浩人今主投5.1局被敲5安失2分，另有7次三振和3次保送。

軟銀牛棚投手藤井皓哉和松本裕樹順利守成，守護神杉山一樹9局上化解一二壘有人的失分危機，驚險守住球隊勝利，軟銀終場以2：1逆轉擊敗阪神，系列戰取得2比1的領先，再一勝就能聽牌。山川穗高1打數擊出1支全壘打，另外3打席獲得3次保送，牧原大成則是有單場2支長打的表現。

