MLB

世界大賽》大谷翔平18局打好打滿 克蕭：他再隔12小時就要投球了...

2025/10/28 21:41

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在世界大賽G3上演單場雙響砲，4打數4長打外加5次保送，其中包含連續4次敬遠，創下季後賽和世界大賽多項紀錄。季後將引退的三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）除了盛讚小老弟的表現外，更直呼：「他明天還要投球呢！」。

今天才經歷完18局的馬拉松大戰，道奇終場以6：5驚險獲勝，系列賽取得2勝1敗的優勢。18局打好打滿的大谷翔平明天依舊按照原訂計畫，將在第4戰掛帥先發，克蕭受訪談到大谷時表示，他今天上壘了9次，然後大概再過12到15個小時就要先發投球，這真的太不可思議了。

克蕭也強調今天這場是全隊所努力贏下的勝利，「主戰捕手史密斯（Will Smith）18局蹲好蹲滿，要一一列出貢獻者名單，根本說不完，不過比賽還沒結束，我們還需要兩勝，明天大家都會準備好，對方也有先發投手要登板，現在能做的就是趕快休息，為明天做好準備。」

大谷翔平將首度在世界大賽展現投打二刀流，對決藍鳥投手、前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）。大谷在今年季後賽展現驚人的宰制力，出賽2場都拿下勝投，累積12局被敲5安失3分，投出19次三振，被打擊率只有0.128，WHIP為0.75，K/9值高達14.3。

