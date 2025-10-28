中職》徐若熙表態行使旅外FA 林安可望跟進挑戰海外職棒

徐若熙和林安可。（資料照合成圖）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職預計明天公告取得自由球員權利之選手名單，取得旅外球員資格之選手將是另1個焦點，味全龍徐若熙已經表態將會行使旅外球員權利，統一獅林安可預計會跟進提出，明年挑戰海外職棒。

徐若熙今年季後取得旅外球員資格，今年每次出賽都有美、日職棒球隊派出球探在場持續觀察，日職多支球隊甚至陸續有球團高層親自來台看他投球，軟銀、日本火腿相繼表態展開調查，傳出合約價碼高於1.5億日圓（折合新台幣逾3000萬元）。

請繼續往下閱讀...

韓職明年啟用亞洲外援制度，日職中央聯盟將導入指定打擊制度，可能增加中職好手挑戰旅外的機會，林安可於季中傳出被巨人、養樂多、軟銀、西武等日職棒球隊鎖定，能否繼王柏融後再有中職野手旅外同樣受到矚目。

根據中職規章的旅外球員辦法，累計達到3個球季的選手可取得旅外球員資格，在獲得球團同意後可行使旅外球員權利，取得資格之選手欲行使該年度之旅外球員權利，應於每年總冠軍賽結束日之隔日起算10個工作日內，以書面向所屬球團表達行使意願。該選手所屬球團應於接獲選手書面通知後24小

時內以書面或電子郵件方式通知聯盟，申請書之正本應於3個工作日內送抵聯盟，會長於接獲球團同意選手行使旅外球員權利通知後應於當日公告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法