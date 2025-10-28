電競》台灣勇闖英雄聯盟世界賽8強 中信飛牡蠣CFO明對戰南韓KT

CFO於《英雄聯盟》世界大賽（Worlds 2025）16強瑞士制賽事中披荊斬棘，隊史首度晉級世界賽8強，讓台灣隊伍睽違十年再度躋身世界8強之列。（中信育樂提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中信飛牡蠣電競戰隊（CFO）於《英雄聯盟》世界大賽16強瑞士制賽事中，分別擊敗歐洲FNC、南韓T1、北美FLY等對手，隊史首度勇闖世界賽8強，更是繼2015年ahq e-Sports Club與Flash Wolves之後，台灣隊伍暌違十年再度躋身世界8強，明日對戰南韓強敵KT Rolster，CFO戰隊將再接再厲爭取4強門票。

CFO戰隊日前抵達上海，先後與中國賽區（LPL）混合隊伍及其他8強隊伍練習，積極調整狀態。CFO經理Kenny提到，8強是BO5（5戰3勝制），在選角策略上需要投入更多心力，模擬各種戰況，「目前團隊氛圍很好，選手會彼此提醒，避免任何疏失影響比賽結果。」初生之犢不畏虎的CFO隊員們，也自認有信心與能力於中國上海梅賽德斯賓士文化中心迎戰來自南韓賽區第3種子KT Rolster， 選手Doggo說：「不能只滿足於此，會繼續努力，期望能突破以前的成績。」

回顧16強瑞士制賽事，CFO首戰歐洲傳統勁旅FNC（Fnatic），第2戰面對來自南韓、曾五度拿下世界冠軍的T1，CFO率先換線取得主動，下路選手Doggo接連單殺對方選手，團隊穩定發揮取得兩勝；只是第3戰與第4戰，CFO惜敗中國賽區第2種子AL（Anyone's Legend）與南韓第2種子HLE（Hanwha Life Esports）。

所幸關鍵第5戰，CFO展現絕佳默契，順利解決北美賽區第一種子FLY（Fly Quest），晉級世界8強。CFO總教練Chawy表示，隊員們憑著實力站上8強舞台，就是對每一分努力最好的回報，「我們當然全力以赴，朝更高的目標邁進。」他更感性向台灣玩家喊話，「8強了！久等了，這是給你們的！」

中國信託2016年起投入支持電競產業，贊助多場電競展覽與大型賽事，並於2022年成立「中信飛牡蠣」戰隊。為慶祝締造隊史新紀錄，中信飛牡蠣官方商城即日起至本週五止，推出全館精選戰隊周邊商品8折限時優惠活動，邀請粉絲一同為CFO集氣加油。YouTube 賽事直播：https://www.youtube.com/@lolesportstw/streams

CFO明日將於中國上海梅賽德斯賓士文化中心迎戰南韓賽區KT Rolster戰隊，爭奪世界大賽4強門票。（中信育樂提供）

