體育 即時新聞

電競》中信飛牡蠣備戰如家人般同行 Kaiwing慶生許願：進四強吧！

2025/10/28 21:25

CFO雙上路Rest（徐士傑）與Driver（沈宗樺），彼此不是競爭而是亦師亦友的互補關係，在台上向粉絲們致謝時，忍不住給彼此擁抱。（LOL Esports提供）CFO雙上路Rest（徐士傑）與Driver（沈宗樺），彼此不是競爭而是亦師亦友的互補關係，在台上向粉絲們致謝時，忍不住給彼此擁抱。（LOL Esports提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中信飛牡蠣電競戰隊（CFO）勇闖《英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽，總教練Chawy（黃心磊）表示：「今年CFO的陣容是十年一遇，融合了『經驗穩健』與『新生代活力』，除了每位選手的硬實力，團隊相處融洽也是屢創佳績的原因。」

為了強化訓練和管理，CFO6位大男生平常吃住都在一起，像極了高中男生宿舍，經常傳出各種吶喊、狂笑，例如有人在洗澡時辦個人演唱會，就會有人拿硬幣偷偷打開浴室的門；晚上訓練賽結束，會一起煮泡麵，還有次買了冷凍蝦子想大快朵頤，卻不知道要先退冰，就一股腦地全丟進平底鍋，啵啵啵的油爆嚇壞眾人，奪門而出。

CFO創隊元老、上路Rest （徐士傑）表示，隊上氣氛一直都很好，後勤也把選手們當成家人，經常買零食、飲料跟大家分享，他說：「CFO就像一個大家庭，讓我有家的感覺。」

26歲的Rest，與另一位上路Driver（沈宗樺）的雙人配置為戰隊帶來更多戰略選擇。在贏下FLY確定晉級世界賽8強的舞台上，所有選手走向臺前向粉絲們致謝時，只有Rest轉頭小跑步拉著同為上路選手的Driver，一起快步朝隊友們會合，這個小動作看出兩個選手的惺惺相惜。

CFO戰隊日前抵達上海展開密集訓練賽行程，輔助Kaiwing （凌啟榮）是陣中老大哥，10月27日適逢29歲生日，隊伍成員與後勤團隊特地策劃一場「生日突擊」，眾人送上蛋糕時，Kaiwing 許願說：「希望我們闖進4強，也祝在場所有人都身體健康！」

CFO戰隊陣容融合「經驗穩健」與「新生代活力」，除了堅強的實力，團隊相處融洽也是戰隊屢創佳績的重要原因。（中信育樂提供）CFO戰隊陣容融合「經驗穩健」與「新生代活力」，除了堅強的實力，團隊相處融洽也是戰隊屢創佳績的重要原因。（中信育樂提供）

