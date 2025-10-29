自由電子報
MLB》大谷翔平挑戰二刀流極限 A-Rod：這是世界「少棒」大賽嗎？

2025/10/29 06:52

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽第3戰鏖戰18局，終場以6：5氣走藍鳥，系列賽取得2勝1敗的優勢，日本巨星大谷翔平打好打滿，明天還要投打二刀流。擔任球評的洋基傳奇名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）直呼：「我是在看世界少棒大賽嗎？」

18局打好打滿的大谷翔平昨天在G3上演單場雙響砲，4打數4長打外加5次保送，其中包含連續4次敬遠，9度上壘創下季後賽和世界大賽多項紀錄。大谷翔平今天依舊按照原定計畫在第4戰掛帥先發，將對決藍鳥投手、前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）。《Fox Sports》球評三巨頭基特（Derek Jeter）、「A-Rod」羅德里奎茲與「老爹」歐提茲（David Ortiz）談到大谷翔平表現時都嘖嘖稱奇，

羅德里奎茲提到2004年曾與紅襪在美聯冠軍戰連續2場都打到延長賽才分出勝負，他透露賽後因舊傷渾身痠痛，差點無法走出房間，反觀大谷昨天上壘9次，不到24小時就要先發投球，他直呼：「這是世界大賽還是世界少棒大賽？」

基特也同意羅德里奎茲的觀點，大谷的表現只會在少棒裡出現，「在少棒聯盟中總是會有身高6呎1吋的12歲神童，然後在投打兩端表現優異，這就是大谷現在正在做的事情。」基特補充說道，不知道大谷現在感覺如何，因為自己從來沒當過投手，但他知道在經歷延長賽之後，隔天早上起來一定會全身痠痛，如果還要登板投球，這已經是完全不同層級的挑戰。

