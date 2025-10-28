自由電子報
海洛賽》王齊麟／邱相榤大逆轉尋求衛冕英格蘭強敵 闖男雙16強

2025/10/28 23:19

王齊麟/邱相榤。（資料照，記者陳志曲攝）王齊麟/邱相榤。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤今晚在超級500系列德國海洛羽球公開賽，以13：21、21：16、21：19打敗世界排名12的英格蘭第一男雙萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy），晉級男雙16強。

去年僅為超級300等級的海洛公開賽，今年升級成為500等級賽事，其中萊恩／范迪為去年男雙冠軍，今年將前來尋求衛冕，且兩人在10月初的北極公開賽也才稱王，整體狀態不俗。至於世界排名21的王齊麟／邱相榤本季雖然在台北公開賽搶下合拍首冠，但整季表現只能算是平平，且已經多站皆在16強止步。

王齊麟／邱相榤、萊恩／范迪今日首次交鋒，麟榤配首局狀態不理想，很快就被英格蘭組合揚長而去，不過王齊麟／邱相榤第2局在3：3平手後就未曾落後，即使一度被追到15：14，麟榤配有穩住陣腳已6：2攻勢成功扳平戰局。

決勝局，王齊麟／邱相榤在4：7落後連得6分超前，但萊恩／范迪很快又追近，並在技術暫停後一度超前，麟榤配則是克服18：19落後，連續關鍵得分以3：0攻勢收尾，成功完成逆轉勝。

尋求突破16強關卡的王齊麟／邱相榤將在16強遭遇世界排名83的英格蘭對手巴特勒（Oliver Butler）／瓊斯（Samuel Jones），麟榤配要把握這次機會努力重返8強舞台。

