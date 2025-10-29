WTT冠軍賽》苦戰5局逆轉17歲地主新星 林昀儒有驚無險挺進16強

林昀儒在男單首輪逆轉法國小將柯頓，驚險挺進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在2025年WTT蒙佩利爾冠軍賽男單首輪，克服局數1:2落後，以3:2逆轉世界排名41的17歲法國新星柯頓，16強將對決世界排名21的南韓名將張禹珍。

上週日才和鄭怡靜攜手拿下倫敦球星挑戰賽混雙冠軍的林昀儒，結束英國賽事後隨即馬不停蹄趕往法國，首輪賽事也被安排在第一天，對手正是上週六在倫敦站16強才交手過的柯頓，當時小林在關鍵時刻靠著發球有效拿分，以直落三取勝。

請繼續往下閱讀...

今天再度交鋒，首局林昀儒發長球戰術奏效，吃了對手5顆發球，5:2開局後很快的以11:4先馳得點；第2局起，柯頓調整接發球策略，並展開兇猛的搏殺，打得小林有些措手不及，6:2強勢開局後，11:8扳回一城。

第3局，林昀儒在8:5領先下遭遇亂流連丟5分，8:10被反超，小林以招牌的接發球反手擰化解1個局點後，柯頓緊急叫暫停，重回比賽後，小林反手擰被對手反手拉球破解，9:11再丟1局。關鍵第4局，林昀儒在7:9的逆境下，先以反手擰破了對手兩顆發球追成9平，決勝時刻又連吃柯頓兩顆發球，11:9後來居上，也重創對手士氣。

決勝局，林昀儒再度靠著發球長短、落點變化，打亂對手節奏，在1平後連拿8分，迅速拉開比分，最終以11:4有驚無險挺進16強。

林昀儒過去在國際賽和張禹珍交手5次，以3勝2負略佔上風，最近一次在今年重慶冠軍賽首輪，小林也以直落三獲勝。張禹珍首輪以3:1擊敗世界排名23的中國新秀陳垣宇，繼今年新加坡大滿貫賽之後，取得對戰2連勝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法