自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》苦戰5局逆轉17歲地主新星 林昀儒有驚無險挺進16強

2025/10/29 06:52

林昀儒在男單首輪逆轉法國小將柯頓，驚險挺進16強。（取自WTT官網）林昀儒在男單首輪逆轉法國小將柯頓，驚險挺進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在2025年WTT蒙佩利爾冠軍賽男單首輪，克服局數1:2落後，以3:2逆轉世界排名41的17歲法國新星柯頓，16強將對決世界排名21的南韓名將張禹珍。

上週日才和鄭怡靜攜手拿下倫敦球星挑戰賽混雙冠軍的林昀儒，結束英國賽事後隨即馬不停蹄趕往法國，首輪賽事也被安排在第一天，對手正是上週六在倫敦站16強才交手過的柯頓，當時小林在關鍵時刻靠著發球有效拿分，以直落三取勝。

今天再度交鋒，首局林昀儒發長球戰術奏效，吃了對手5顆發球，5:2開局後很快的以11:4先馳得點；第2局起，柯頓調整接發球策略，並展開兇猛的搏殺，打得小林有些措手不及，6:2強勢開局後，11:8扳回一城。

第3局，林昀儒在8:5領先下遭遇亂流連丟5分，8:10被反超，小林以招牌的接發球反手擰化解1個局點後，柯頓緊急叫暫停，重回比賽後，小林反手擰被對手反手拉球破解，9:11再丟1局。關鍵第4局，林昀儒在7:9的逆境下，先以反手擰破了對手兩顆發球追成9平，決勝時刻又連吃柯頓兩顆發球，11:9後來居上，也重創對手士氣。

決勝局，林昀儒再度靠著發球長短、落點變化，打亂對手節奏，在1平後連拿8分，迅速拉開比分，最終以11:4有驚無險挺進16強。

林昀儒過去在國際賽和張禹珍交手5次，以3勝2負略佔上風，最近一次在今年重慶冠軍賽首輪，小林也以直落三獲勝。張禹珍首輪以3:1擊敗世界排名23的中國新秀陳垣宇，繼今年新加坡大滿貫賽之後，取得對戰2連勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中