世界大賽》道奇18局大戰差點要派野手登板？ 教頭透露當下考量

道奇總教練羅伯斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽G3昨上演史詩18局大戰，連G2用105球完投的日本投手山本由伸都到牛棚熱身，道奇最終靠著佛里曼（Freddie Freeman）的再見全壘打，最後以6比5氣走藍鳥，道奇系列賽取得2比1領先。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前受訪坦言，如果山本由伸沒有丟第19局，屆時會是讓36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）登板投球。

道奇日本巨星大谷翔平昨天單場9度上壘，全場4打數4安包含2轟，但他在比賽中出現右大腿抽筋狀況。由於大谷翔平今天要先發登板投球，羅伯斯表示，目前大谷看起來狀況不錯，只能邊觀察邊作判斷。

羅伯斯說，如果山本由伸無法丟第19局，可能會讓羅哈斯登板投球。他提到，由於道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）昨天已經在牛棚丟過球，大谷翔平因右大腿抽筋影響也無法登板，所以只能選擇山本由伸或是羅哈斯。

過去的世界大賽中，從未有野手登板投球。生涯在大聯盟征戰12年的羅哈斯，生涯在例行賽曾8次客串投手登板，防禦率為9。

昨天世界大賽G3打了6小時39分為史上第二長。羅伯斯說，他有吃一點助眠藥，「醒來後頭腦清醒、精神煥發，對今晚的比賽很期待。」

羅哈斯。（法新社）

