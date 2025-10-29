世界大賽》盛讚大谷翔平是「怪胎」 傳奇教頭托瑞談最尊敬他的點

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平，在今年球季重返投手丘，再次締造生涯最佳的二刀流賽季，今天賽前大聯盟官方邀請4冠的名人堂傳奇教頭托瑞（Joe Torre）談對大谷翔平的印象。

大谷翔平本季敲出生涯新高的55發全壘打，打者fWAR7.5僅次去年生涯年，投手面上他以復健方式逐漸增加局數，最終繳出fWAR1.9的累積成績，投、打相加9.4，寫下自2023年8.9（6.6+2.3）fWAR後生涯二刀流新高、也是生涯新高。今年季後賽大谷翔平也在投打兩端都有好表現，幫助球隊朝衛冕之路邁進。

托瑞受訪指出：「我不想用「怪胎（Freak）」這個字，但我想要補充，他不像是我曾看過的任何一位球員。很明顯，他在打擊區上展現的力量，在投手丘上可以投100英哩，這很瘋狂，這真的很瘋狂。但他有那個能力做到。」

托瑞曾多次來到道奇球團，而每次來到這裡時，都可以看見大谷翔平無論是休賽季或者賽季進行中，都在刻苦地訓練。托瑞坦言：「這是我最尊敬他一點，他從來沒有將其視為理所當然...他知道自己的能力可以辦到，但還是持續讓自己變得更好。」

