自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》大谷翔平又被四壞保送！ 改寫世界大賽新紀錄

2025/10/29 08:33

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G4，大谷翔平二刀流出擊，首局他面臨失分危機力保不失，下局他就選到四壞保送上壘，持續推進史詩紀錄。

大谷翔平在昨天單場4打數4安打後，被連續故意四壞保送4次，再選到1次四壞保送，單場9打數全部上壘，今天大谷翔平第一打席又被四壞保送，跨場連6次四壞保送，創下世界大賽新紀錄，同時追平2023年席格（Corey Seager）的單一年度季後賽紀錄。

大谷翔平目前連續11打席上壘，持續締造世界大賽新紀錄，至於單一年度季後賽的連續打席上壘紀錄，則是去年由他的隊友馬恩西（Max Muncy）創下的連12打席上壘紀錄。若僅算道奇主場，大谷翔平已經連續14打席上壘。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中