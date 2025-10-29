世界大賽》大谷翔平又被四壞保送！ 改寫世界大賽新紀錄

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G4，大谷翔平二刀流出擊，首局他面臨失分危機力保不失，下局他就選到四壞保送上壘，持續推進史詩紀錄。

大谷翔平在昨天單場4打數4安打後，被連續故意四壞保送4次，再選到1次四壞保送，單場9打數全部上壘，今天大谷翔平第一打席又被四壞保送，跨場連6次四壞保送，創下世界大賽新紀錄，同時追平2023年席格（Corey Seager）的單一年度季後賽紀錄。

大谷翔平目前連續11打席上壘，持續締造世界大賽新紀錄，至於單一年度季後賽的連續打席上壘紀錄，則是去年由他的隊友馬恩西（Max Muncy）創下的連12打席上壘紀錄。若僅算道奇主場，大谷翔平已經連續14打席上壘。

Shohei Ohtani has reached base in 11 straight plate appearances, extending the longest streak in #WorldSeries history! pic.twitter.com/Lpkn1XUTag — MLB （@MLB） October 29, 2025

