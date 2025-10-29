世界大賽》季後賽是否要實施突破僵局制？ 道奇教頭表態反對

道奇總教練羅伯斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽G3昨上演史詩18局大戰，道奇最終靠佛里曼（Freddie Freeman）的再見全壘打，最後以6比5氣走藍鳥，系列賽道奇取得2比1領先。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前受訪表明，反對在季後賽使用「突破僵局制」。

大聯盟自2020年賽季開始採用突破僵局制，從延長賽第10局開始，雙方在半局進攻時都會有一名跑者在二壘，但僅限於大聯盟例行賽，季後賽尚未實施這項規則。根據《美聯社》報導，今年共有209場比賽打進延長賽，最晚也在13局結束，自從實施突破僵局制後，最長的延長賽是道奇在美國時間2021年8月25日對教士的16局大戰贏球。

昨天兩隊牛棚投手幾乎傾巢而出，道奇動用10名投手，藍鳥隊也用9名投手，這種罕見場面讓藍鳥工具人「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）坦言，「我一度覺得，世界大賽可能會看到兩名野手登板較量。」

羅伯斯今受訪說，「棒球最純粹的形式，以及贏得7戰4勝的系列賽的一部分，就是出現這樣的比賽時，必須經歷投手消耗戰的考驗。」

對於是否要在季後賽使用「突破僵局制」，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示，談到棒球方面，自己算是比較傳統的人，「這種情況有點特別，因為例行賽162場都那樣打，但到季後賽就取消了，話雖如此，我認為你得調整球隊陣容，以應對一些這樣的情況。」

