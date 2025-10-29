自由電子報
世界大賽》藍鳥正面對決！大谷翔平吞K 無緣追平道奇隊友神紀錄

2025/10/29 09:23

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽G4，道奇日本巨星大谷翔平今天投打二刀流出擊，「投手大谷」第3局挨兩分砲，「打者翔平」3局下吞三振，讓大谷中斷連11打席上壘紀錄。此戰前4局打完，道奇以1比2落後。

大谷翔平昨天4打數4安包含2轟、5次保送含4次敬遠，單場9次上壘創世界大賽最多紀錄。

「打者翔平」今天對決藍鳥前塞揚強投畢伯（Shane Bieber），首打席選到保送，第3局雙方對決第5顆球，大谷面對一顆88.9英哩變速球，大谷擦棒被捕吞三振。

大谷翔平在季後賽連續獲保送紀錄停在「6次」，跨場連6打席獲保送仍創下世界大賽新紀錄。

而大谷季後賽連續上壘紀錄停在「11」，無緣追平道奇隊友馬恩西（Max Muncy）在2024年季後賽連續12次上壘的史上最多紀錄。

