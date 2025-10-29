MLB》大谷翔平盼二刀流後繼有人 MVP隊友貝茲直言：不可能！

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年重拾二刀流本色，在例行賽與季後賽持續創造歷史，然而幾乎無人能及的投打二刀流，大谷雖坦言希望有人能跟隨他的腳步，但自家MVP強打隊友貝茲（Mookie Betts）則認為不可能再有其他人能達到。

去年經歷手術無法展現特點的大谷，今年例行賽締造單季「50轟、50次奪三振」的紀錄，甚至一路到季後賽也持續有所表現，直到今天賽前，打擊端繳出.283的打擊率，OPS高到破表來到1.236，投手部分累計2場的先發，12局的投球狂飆19次三振，防禦率2.25，每局被上壘率只有0.75。

請繼續往下閱讀...

雖然投打二刀流在職棒賽場可說是極其罕見，但大谷翔平坦言，希望他的二刀流特點後繼有人可以傳承，「我喜歡鼓勵小朋友們持續嘗試並越久越好，只要他們被允許繼續做下去，他們就可以把他們的天賦帶得更高更遠。」

不過陣中MVP強打貝茲（Mookie Betts）則坦言，二刀流的難度高到他認為不可能再產出如此好手，「不是每個人的身高都是6呎4吋（大谷實際身高為6呎3吋，約191公分），那樣的體重還能丟到100英里同時繳出如此亮眼的打擊成績，只有1個人能做到這種程度。」

貝茲繼續補充道：「如果還有更多這樣的人，我相信我現在就已經聽過他的名號了。不過我確信其他人會因為他而勇於嘗試，但我並不是說叫其他人不要試試看，但我現在站在這裡，了解到能力與純粹的運動天賦是有差距的。」

有趣的是，美國大學界專門有獎項來頒給表現出色的二刀流選手，並以在1980年代於華盛頓州立大學表現優異的歐勒魯德（John Olerud）來命名，稱作「歐勒魯德獎（Olerud Award）」，曾拿過此獎項的包括前光芒大物左投麥凱（Brendan McKay）、勇士25歲先發右投史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach），以及海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）。

