自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平盼二刀流後繼有人 MVP隊友貝茲直言：不可能！

2025/10/29 09:30

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年重拾二刀流本色，在例行賽與季後賽持續創造歷史，然而幾乎無人能及的投打二刀流，大谷雖坦言希望有人能跟隨他的腳步，但自家MVP強打隊友貝茲（Mookie Betts）則認為不可能再有其他人能達到。

去年經歷手術無法展現特點的大谷，今年例行賽締造單季「50轟、50次奪三振」的紀錄，甚至一路到季後賽也持續有所表現，直到今天賽前，打擊端繳出.283的打擊率，OPS高到破表來到1.236，投手部分累計2場的先發，12局的投球狂飆19次三振，防禦率2.25，每局被上壘率只有0.75。

雖然投打二刀流在職棒賽場可說是極其罕見，但大谷翔平坦言，希望他的二刀流特點後繼有人可以傳承，「我喜歡鼓勵小朋友們持續嘗試並越久越好，只要他們被允許繼續做下去，他們就可以把他們的天賦帶得更高更遠。」

不過陣中MVP強打貝茲（Mookie Betts）則坦言，二刀流的難度高到他認為不可能再產出如此好手，「不是每個人的身高都是6呎4吋（大谷實際身高為6呎3吋，約191公分），那樣的體重還能丟到100英里同時繳出如此亮眼的打擊成績，只有1個人能做到這種程度。」

貝茲繼續補充道：「如果還有更多這樣的人，我相信我現在就已經聽過他的名號了。不過我確信其他人會因為他而勇於嘗試，但我並不是說叫其他人不要試試看，但我現在站在這裡，了解到能力與純粹的運動天賦是有差距的。」

有趣的是，美國大學界專門有獎項來頒給表現出色的二刀流選手，並以在1980年代於華盛頓州立大學表現優異的歐勒魯德（John Olerud）來命名，稱作「歐勒魯德獎（Olerud Award）」，曾拿過此獎項的包括前光芒大物左投麥凱（Brendan McKay）、勇士25歲先發右投史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach），以及海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中