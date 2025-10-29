世界大賽》18局血戰後熱投93球！ 大谷翔平6局飆6K、7局續投出事

大谷翔平熱投93球，6局失4分飆6K。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日18局熱戰後，今天在世界大賽G4二刀流先發上陣的大谷翔平，熱投93球投6.0局失4分，以敗投候選人身分退場。

大谷翔平首局迅速收下2出局後對小畢歇特（Bo Bichette）投出四壞保送再被巴傑爾（Addison Barger）敲安面臨失分危機，最後解決柯克（Alejandro Kirk）安全下庄。次局大谷投出3上3下，第三局大谷翔平控球偏高，在1出局後被盧克斯（Nathan Lukes）敲安，被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）逮中偏高橫掃球，形成一發2分砲，大谷回穩解決後2棒。

大谷翔平被小葛雷諾敲出2分砲。（美聯社）

4局大谷翔平連飆3K投出3上3下，5局大谷翔平再飆K，2出局後又被盧克斯敲安，面對上打席對他開轟的小葛雷諾，大谷翔平第一球就飆99英哩紅中火球，最後在第4球用99英哩紅中直球壓制小葛雷諾使他擊出飛球出局，6局大谷翔平再次投出3上3下。

7局大谷翔平續投，被瓦修（Daulton Varsho）、克萊門特（Ernie Clement）相繼敲安形成二、三壘有人局面，道奇此時才選擇換投，左投班達（Anthony Banda）被希梅涅茲（Andres Gimenez）敲安送回1名跑者，凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲出三壘強勁平飛球被接殺，法蘭斯（Ty France）滾地出局但進帳第4分，大谷責任分都回來。

總計大谷翔平6.0局投球被打6支安打，失掉4分都是自責分，送出6K、1BB，大谷翔平6局投球最快來到99英哩，其中有2顆就是5局對決小葛雷諾時投出，此外大谷翔平投過四縫線、橫掃球、曲球、滑球、指叉球、卡特球與伸卡球（二縫線速球）。值得一提的是，在經歷18局熱戰後，大谷翔平今天的所有球種均速都有下滑跡象，而在續投的第7局，大谷球速更是下滑到本場最慢的96.8英哩均速。

