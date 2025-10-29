自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》勇士庫明加終於獲得穩定先發！ 柯爾盛讚：給對手很大壓力

2025/10/29 10:56

庫明加在本季前4戰展現顯著進步，獲得總教練好評。（資料照）庫明加在本季前4戰展現顯著進步，獲得總教練好評。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）在簽下2年延長約後，開季持續先發並在攻防兩端都有出色表現，今天在對陣快艇賽前，總教練柯爾（Steve Kerr）肯定他的貢獻，並直言接下來他將能夠卡住先發位置。

柯爾提到，庫明加在上場對灰熊的比賽防守莫蘭特（Ja Morant）表現出色，今天將會讓他看防哈登（James Harden），「他今晚會先發，而且他會持續擔任我們的先發。」柯爾更坦言信任庫明加已經準備好承擔防守的角色。

談到進攻端，柯爾提到庫明加的決策能力與投籃選擇，「現在幾乎不會看到他在進攻時間還有一半時做出距離籃框17呎的跳投，他現在的進攻更有目的性，把球傳給巴特勒（Jimmy Butler）、柯瑞（Stephen Curry），進攻籃框。他現在真的給對手施加很大的壓力。」

庫明加前4場出賽全是先發，場均18.0分、8.0籃板4.0助攻，命中率58.1%，儘管上季柯爾曾質疑他跟格林（Draymond Green）、巴特勒的搭配成效不彰，但本季庫明加有所進步，加上他的傳球能力以及前述的面向，使得這個組合表現出色：「所以我們會繼續保持。」

