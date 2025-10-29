自由電子報
亞青運》高雄楠梓高中跆拳道摘雙銅 李旻淳、周柯怡君開心為國爭光

2025/10/29 09:15

楠梓高中跆拳道隊李旻淳、周柯怡君在2025巴林亞洲青年運動會摘銅，開心接獲運動部長李洋的賀電。（楠梓高中提供）楠梓高中跆拳道隊李旻淳、周柯怡君在2025巴林亞洲青年運動會摘銅，開心接獲運動部長李洋的賀電。（楠梓高中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市楠梓高中跆拳道隊在2025巴林亞洲青年運動會傳回捷報，李旻淳、周柯怡君分別在「公認品勢混合雙人項目」、「女子對打63公斤級」奪得銅牌，這也是周柯怡君繼7月亞洲青少年跆拳道錦標賽奪銅後，再度於國際賽事中摘牌，2人的好表現也獲運動部長李洋特別發賀電祝賀。

楠梓高中跆拳道品勢選手李旻淳與新北丹鳳高中劉嬿搭檔出戰混合雙人項目，以穩定節奏與流暢動作脫穎而出。首輪擊敗孟加拉隊晉級八強，次輪再勝中國隊闖入四強，最終以僅0.02分之差惜敗伊朗隊，榮獲銅牌佳績。

李旻淳說，這次比賽壓力很大，上次亞青運身體受傷整體狀態不佳，出現嚴重的失誤，很擔心這次又重蹈覆轍；所以很感謝教練胡育榮一直鼓勵自己放鬆心情、享受比賽，以及教練鄭紹宏與黃品潔的關心與栽培。

選手周柯怡君則是在女子63公斤級個人賽中表現出色。首戰對上同為亞青錦銅牌的哈薩克選手，經過賽前與教練們戰術分析後連下兩局贏得首勝；八強賽擊敗烏茲別克選手順利晉級四強。不過面對最終奪金的中國選手，即使身高劣勢仍奮戰到底，可惜未晉級決賽，以銅牌作收。

賽後周柯怡君表示，很開心能夠在巴林亞青運再拿下一面銅牌，繼上次的亞青銅牌後，持續調整自己的狀態，不管是心態或技術上都有明顯的突破，更能戰勝以前的自己。也感謝亞青運教練團的照顧跟指導、教練張子婕與陳威文在賽程中的持續關心和策略分析，讓自己在賽場上冷靜應變，更放手去拼搏。

