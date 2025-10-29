世界大賽》大谷翔平續投7局出狀況！道奇牛棚放火 藍鳥扳平戰局

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕經歷昨天的18局大戰後，2025年世界大賽G4，道奇日本巨星大谷翔平今天投打二刀流出擊，「投手大谷」帳面上6局失4分，道奇牛棚無法止血。道奇最後以2比6輸球，系列賽雙方戰成2比2平手。

「投手大谷」首局2出局後，先丟保送、接著被敲內野安打，讓對手攻佔一、二壘，大谷解決藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk），化解失分危機。大谷翔平第2局讓對手3上3下。

道奇打線2局下靠E.赫南德茲（Enrique Hernández）的高飛犧牲打先馳得點。但大谷翔平第3局被藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲逆轉兩分砲，藍鳥超前比數。大谷翔平從第4局至第6局只讓對手敲1安，兩度讓對手3上3下。

大谷翔平。（美聯社）

不過，大谷續投第7局，連續被敲2安讓對手攻佔二、三壘後，「投手大谷」被換下場，由左投班達（Anthony Banda）接替投球。班達未能守住，讓藍鳥靠安打和滾地球拿2分，道奇再換37歲老將崔南（Blake Treinen），藍鳥再用2安攻進2分，單局共敲5安進帳關鍵4分，奠定勝基。

第9局下藍鳥派出火球派投手瓦蘭德（Louis Varland），道奇先靠保送和二壘安打，攻佔二、三壘。艾德曼（Tommy Edman）敲滾地球送回1分。E.赫南德茲吞三振，比賽後段替補上場的卡爾（Alex Call）敲飛球出局，道奇吞敗，系列賽雙方戰成2比2平手。

藍鳥強打小葛雷諾開轟。（美聯社）

「投手大谷」今天帳面上6局失4分，被敲4安包含1轟，賞6次三振、丟1次保送，吞下世界大賽首敗。

大谷翔平整場用93球，共有47顆四縫線速球，20顆橫掃球，17顆曲球，卡特球、滑球各4顆，3顆滑球，1顆伸卡球。大谷翔平全場最快丟到99英哩（約159.3公里），但他在第7局的四縫線速球均速掉至96.8英哩（約155.7公里）是全場最慢。

「打者翔平」首打席選到保送，第二、第三打席都吞三振，第四打席敲二壘滾地球出局，全場4打數0安。

道奇全場僅5支安打，只靠高飛犧牲打拿1分。而藍鳥全隊有10支安打；藍鳥前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）先發5.1局失1分摘勝，幫助藍鳥扳平戰局。

道奇左投班達被換下場。（法新社）

