體育 棒球 MLB

世界大賽》道奇老將崔南被打擊率破4成 美作家：不解為何要派他...

2025/10/29 11:32

道奇37歲老將崔南。（路透）道奇37歲老將崔南。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽G4，道奇今天以2比6敗給藍鳥，雙方戰成2比2平手。道奇37歲老將崔南（Blake Treinen）此戰後援0.1局被敲2安，他在今年季後賽面對25名打者，共讓對手12次上到壘包，被打擊率高達4成31。

道奇日本巨星大谷翔平此戰先發6局投球失掉2分，他續投第7局連續被敲2安，留下二、三壘的殘壘退場。接替投球的左投班達（Anthony Banda）未能止血，讓藍鳥靠安打和滾地球拿2分。道奇這時推出37歲老將崔南（Blake Treinen）後援，藍鳥再用2安拿2分，單局進帳4分奠定勝基。

崔南此戰後援0.1局，面對3名打者被敲2安，帳面沒有失分，卻讓壘包上跑者都回來得分，賽後防禦率為8.31。

道奇作家哈里斯（Blake Harris）在社群媒體X上直言，「我不明白為何在這種比賽還有機會的情況下，會想要讓崔南上場？」

道奇37歲老將崔南。（美聯社）道奇37歲老將崔南。（美聯社）

崔南今年季後賽出賽9場，共投4.1局被敲10安，失掉4分，丟2次保送、賞5次三振，被打擊率為4成35，每局被上壘率為2.77。崔南曾在國聯冠軍賽首戰面對釀酒人驚險守住，拿到1次救援成功。

身為2024年道奇世界大賽奪冠功臣的崔南，他在去年季後賽出賽9場，拿到2勝、防禦率2.19，貢獻3次救援成功、2次中繼成功，共投12.1局賞18次三振。

