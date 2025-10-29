自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》轉隊道奇拚二連霸 魔術強森談大谷直言：他在天使一直輸球...

2025/10/29 10:46

魔術強森。（資料照，路透）魔術強森。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕美國職籃NBA傳奇球星、同時也是洛杉磯道奇股東之一的魔術強森（Magic Johnson），今天世界大賽第4戰賽前接受《Fox》的節目訪問，大讚陣中二刀流巨星大谷翔平，並談到他同城的前東家洛杉磯天使直言「他在那裡一直在輸球。」

昨日第3戰雙方惡戰到史詩級的第18局，大谷翔平在該場繳出單場雙響炮外加2支長打、4次遭敬遠以及1次四壞保送，單場9個打席全部上壘寫下超狂紀錄，最終團隊靠著當家球星佛里曼（Freddie Freeman）的再見全壘打，才總算結束這場漫長的比賽。

今天賽前，魔術強森受訪時提到大谷翔平，他坦言：「大谷是整支球隊，乃至整個棒球界裡最認真的選手，他很在乎自己以及自己的身體健康。他轉隊到這裡就是要贏球的，他在天使的這幾年一直在輸球，他想要在世界大賽上場並拿下勝利，他有能力做到這件事，而且還能做得很好。」

大谷翔平在天使效力6年大聯盟球季，打擊端繳出.274/.366/.556的打擊三圍，外帶171發全壘打與437分打點，投球部分因2019年受傷只出賽5個球季，86場出賽繳出38勝19敗的成績，防禦率3.01，然而在天使時期大谷都無法闖進季後賽，去年轉隊到道奇後隨即拿下世界大賽冠軍，今年重回二刀流身手後則要力拚二連霸。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中