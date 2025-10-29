MLB》轉隊道奇拚二連霸 魔術強森談大谷直言：他在天使一直輸球...

魔術強森。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕美國職籃NBA傳奇球星、同時也是洛杉磯道奇股東之一的魔術強森（Magic Johnson），今天世界大賽第4戰賽前接受《Fox》的節目訪問，大讚陣中二刀流巨星大谷翔平，並談到他同城的前東家洛杉磯天使直言「他在那裡一直在輸球。」

昨日第3戰雙方惡戰到史詩級的第18局，大谷翔平在該場繳出單場雙響炮外加2支長打、4次遭敬遠以及1次四壞保送，單場9個打席全部上壘寫下超狂紀錄，最終團隊靠著當家球星佛里曼（Freddie Freeman）的再見全壘打，才總算結束這場漫長的比賽。

今天賽前，魔術強森受訪時提到大谷翔平，他坦言：「大谷是整支球隊，乃至整個棒球界裡最認真的選手，他很在乎自己以及自己的身體健康。他轉隊到這裡就是要贏球的，他在天使的這幾年一直在輸球，他想要在世界大賽上場並拿下勝利，他有能力做到這件事，而且還能做得很好。」

大谷翔平在天使效力6年大聯盟球季，打擊端繳出.274/.366/.556的打擊三圍，外帶171發全壘打與437分打點，投球部分因2019年受傷只出賽5個球季，86場出賽繳出38勝19敗的成績，防禦率3.01，然而在天使時期大谷都無法闖進季後賽，去年轉隊到道奇後隨即拿下世界大賽冠軍，今年重回二刀流身手後則要力拚二連霸。

