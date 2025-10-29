自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》「SGA」僅獲2罰仍拿31分 雷霆逆轉國王開季5連勝

2025/10/29 10:31

雷霆吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）雷霆吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕衛冕軍雷霆今在主場迎戰國王，在當家MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）31分領軍之下，以107：101拿下勝利，開季至今5連勝未嘗敗績。

雷霆開季4連勝期間，平均拿下23分、10.3籃板的中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）扮演重要角色，不過他今因背部緊繃高掛免戰牌，由哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）頂替先發。

國王今起展開客場4連戰，此役首節靠魏斯布魯克（Russell Westbrook）獨得9分領銜，帶著29：24領先進入次節，第二節靠拉文（Zach LaVine）與板凳出發的艾利斯（Keon Ellis）輸出持續維持優勢，打完上半場握有62：58領先。

易籃後雙方的命中率都下滑，雷霆緊咬比分，倒數7分半就靠多特（Luguentz Dort）的2罰俱中取得71：70超前，不過艾利斯很快回敬一記三分彈再幫國王要回優勢。

打完前三節落後3分的雷霆末節反撲，在亞歷山大吉爾吉斯帶領之下，拉出一波11：0的一波流超前，卡魯索（Alex Caruso）在國王縮小比分之際外線破網，幫助雷霆再度擴大優勢。

雖然沙波尼斯（Domantas Sabonis）最後36秒的上籃再幫國王追到3分差，但「SGA」接下來以後撤步三分球澆熄對手反撲氣燄，雷霆終場就以6分差完成逆轉勝。

吉爾吉斯亞歷山大今天僅獲2罰仍拿下31分、9籃板，威金斯（Aaron Wiggins）與替補上陣的米契爾（Ajay Mitchell）都有18分進帳，多特挹注13分。國王以拉文23分最佳，德羅森（DeMar DeRozan）拿下19分，魏斯布魯克以16分作收。

