亞青運》帶傷也不放棄！苗栗國中15歲潘筱晴跆拳奪金 感動師生

潘筱晴凱旋歸國，親友師長同學到機場接機。（圖由苗栗國中提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2025年亞洲青年運動會自10月22日至31日在巴林舉行，苗栗國中學生潘筱晴於跆拳道女子個人自由品勢項目勇奪金牌，為台灣代表團拿下首面金牌，也為苗栗縣與學校爭光。賽後，潘筱晴分享，「能拿到第一名真的很感動，雖然身上有許多傷，但我撐下來了，我覺得自己很棒。」這份堅毅精神，也感動了全校師生。

15歲的潘筱晴是苗栗國中舞蹈班學生與跆拳道選手，兼具藝術氣質與體育精神。她在今年七月馬來西亞舉行的亞洲青年青少年品勢錦標賽中，便奪得混合雙人組銅牌；此次於巴林出賽，更以穩健節奏與剛勁動作脫穎而出，擊敗中國、伊朗等強敵，奪下金牌。

苗栗國中校長陳俞攸表示，潘筱晴同學能在舞蹈與跆拳道及課業之間取得平衡，展現的不只是技術，更是一種勇於突破、認真負責的學習態度。學校多年來積極落實「多元學習」與「適性發展」理念，鼓勵學生跨域探索、發揮潛能。

陳俞攸也感謝縣府與教育處長期重視多元教育發展，致力於提供學生多元課程與舞台，讓孩子能依興趣發展專長。潘筱晴同學的成就，正是這項理念的最好證明。

2025年亞洲青年運動會，苗栗國中學生潘筱晴於跆拳道女子個人自由品勢項目勇奪金牌，為台灣代表團拿下首面金牌。（圖由苗栗國中提供）

