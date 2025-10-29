自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》落後19分上演逆轉秀！七六人延長賽擊敗巫師仍身處不敗

2025/10/29 11:58

馬克西。（美聯社）馬克西。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客巫師主場的七六人，在面臨多達19分落後的情況下，在比賽末節追平比分殺入延長，最終在延長賽以139：134收下勝利，拿下開季4連勝，本季至今還未吞過敗仗。

巫師前3節打完就有8人得分上雙，其中薩爾（Alex Sarr）18投11中包括2記三分與2次罰球，攻下26分10籃板為最高，還一度取得19分領先，幫助球隊以110：94的比數搶下優勢。

不過進入第4節，七六人吹起反攻號角，陣中球星馬克西（Tyrese Maxey）與葛林姆斯（Quentin Grimes）擔任得分核心，分別攻下14分與12分，另外板凳出發的二年級生博納（Adem Bona）還送給對手4次火鍋，最終在剩下39秒時，葛林姆斯一記外線跳投追平比數，將比賽帶入OT。

來到延長賽後，巫師先靠著喬治（Kyshawn George）與薩爾打下5分領先，不過馬克西接連的反手上籃與灌籃追近分差，隨後博納在空中搶到籃板補扣反超比數，且並未再讓巫師逆轉超前，最終由七六人收下比賽的勝利。

馬克西砍下全場最高39分10助攻，另外也是NBA史上第2位在開季前4場比賽攻下至少150分與30次助攻的選手，上一位已要追溯到2016-17球季效力雷霆的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）。

除此之外，七六人另一位球星恩比德（Joel Embiid）出賽23分鐘，攻下25分7籃板5助攻，下半場找回狀態的葛林姆斯今天也有23分進帳，巫師部分，薩爾打下全隊最高的31分，喬治則有20分入袋。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中