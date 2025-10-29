NBA》落後19分上演逆轉秀！七六人延長賽擊敗巫師仍身處不敗

馬克西。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客巫師主場的七六人，在面臨多達19分落後的情況下，在比賽末節追平比分殺入延長，最終在延長賽以139：134收下勝利，拿下開季4連勝，本季至今還未吞過敗仗。

巫師前3節打完就有8人得分上雙，其中薩爾（Alex Sarr）18投11中包括2記三分與2次罰球，攻下26分10籃板為最高，還一度取得19分領先，幫助球隊以110：94的比數搶下優勢。

不過進入第4節，七六人吹起反攻號角，陣中球星馬克西（Tyrese Maxey）與葛林姆斯（Quentin Grimes）擔任得分核心，分別攻下14分與12分，另外板凳出發的二年級生博納（Adem Bona）還送給對手4次火鍋，最終在剩下39秒時，葛林姆斯一記外線跳投追平比數，將比賽帶入OT。

來到延長賽後，巫師先靠著喬治（Kyshawn George）與薩爾打下5分領先，不過馬克西接連的反手上籃與灌籃追近分差，隨後博納在空中搶到籃板補扣反超比數，且並未再讓巫師逆轉超前，最終由七六人收下比賽的勝利。

馬克西砍下全場最高39分10助攻，另外也是NBA史上第2位在開季前4場比賽攻下至少150分與30次助攻的選手，上一位已要追溯到2016-17球季效力雷霆的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）。

除此之外，七六人另一位球星恩比德（Joel Embiid）出賽23分鐘，攻下25分7籃板5助攻，下半場找回狀態的葛林姆斯今天也有23分進帳，巫師部分，薩爾打下全隊最高的31分，喬治則有20分入袋。

