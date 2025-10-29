中職》取得FA資格者公告 黃子鵬、蘇智傑等人受矚

黃子鵬（左）、蘇智傑（右）。（本報合成圖）
〔記者林宥辰／台北報導〕中職今公告取得自由球員資格者，名列A級的自由球員資格者超過20人。其中，剛拿下台灣大賽冠軍的樂天桃猿隊，符合資格者共有8人，名列A級者5人，其中黃子鵬備受矚目，去年即有資格的林承飛，今年也有提出的資格。
聯盟公告取得FA資格者，部分選手仍有複數年合約在身，幾位真正有資格且較受矚目的選手，包括樂天長期先發投手黃子鵬，連續5年投球局數破100局，在他正式提出FA前，樂天已表態希望全力留人。
野手以蘇智傑、范國宸最受矚目，蘇智傑近2年受到傷勢影響，成績與出賽數都大幅下滑，但年僅31歲，有5個球季全壘打達雙位數的實績；范國宸與富邦悍將的2年合約於去年到期，今年續簽1年，本季擊出生涯新高13轟。
今年月薪81萬的林立，走到3年合約最後1年，明年才會取得FA資格，樂天也將提前談約全力留人。
Ａ級自球員球員資格
中信 許基宏、王威晨
統一 陳鏞基、林岱安、陳傑憲、蘇智傑、陳重羽
樂天 林泓育、梁家榮、林承飛、林立、黃子鵬
台鋼 郭永維、江承諺、藍寅倫、王躍霖
味全 郭嚴文、林智勝
富邦 李宗賢、林哲瑄、范國宸
Ｂ級自由球員資格
中信 謝榮豪、黃鈞聲
統一 王鏡銘、胡金龍、江承峰、邱浩鈞
樂天 林智平、余德龍、黃偉晟
台鋼 郭阜林
味全 陳禹勳
富邦 高國麟 、王勝偉、賴鴻誠
註：聯盟只以年資為計算標準，不考慮是否宣布引退或已有合約。
