世界大賽》18局大戰完直到凌晨2點才睡 大谷翔平願意再登板投球

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經歷昨天的18局大戰，2025年世界大賽G4，道奇日本巨星大谷翔平今天投打二刀流出擊，「投手大谷」帳面上6局失4分，道奇牛棚無法止血。道奇最後以2比6敗給藍鳥，系列賽雙方戰成2比2平手。大谷翔平表示，他準備好要在後面的比賽登板投球。

「投手大谷」今帳面上投6局用93球，被敲4安包含1轟，賞6次三振、丟1次保送。而「打者翔平」全場3打數0安，吞2次三振、選到1次保送。

大谷翔平賽後受訪表示，前場比賽打完後，直到凌晨2點才入眠，認為睡眠還算充足，「昨天雖然是漫長的比賽，我盡量讓自己睡好...身體狀況算是可以上投手丘的程度。」

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平說，前場比賽結束後，花了一些時間讓身體恢復後，才回家休息，「像那樣打這麼長的比賽後，隔天又要先發登板的情況並不常見，但我今天能以不錯的狀態上場，也感謝昨天幫助我的所有工作人員。」

至於是否會在世界大賽再登板，大谷翔平說，要視系列賽會打到哪一場，「如果比賽戰況有需要，我都想做好準備，像昨天那樣進入延長賽、久久分不出勝負的比賽也有可能發生，所以我會保持隨時可以登板的狀態。」

