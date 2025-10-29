自由電子報
世界大賽》克服G3苦澀敗仗 小葛雷諾直言相信藍鳥：一場一場贏下來

2025/10/29 13:04

〔體育中心／綜合報導〕今日在道奇主場進行世界大賽第4戰的藍鳥，最終以6：2拿下勝利，2勝2敗扳平戰局，而藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）面對道奇二刀流巨星大谷翔平的全壘打也成為勝利關鍵，他賽後也坦言相信球隊，之後的比賽也要一場一場的贏下來。

小葛雷諾今日4打數繳出雙安表現，目前連續9場比賽敲安，其中在3局上半相中大谷翔平的高位置橫掃球，一棒轟出中左外野方向的逆轉兩分砲，個人生涯在世界大賽的第1發全壘打出爐，也是他季後賽的第7發全壘打，持續堆高隊史單季季後賽的全壘打數。

大谷翔平在投出挨轟的橫掃球前，先是飆出97.4英里（約156.8公里）的速球讓小葛雷諾打成界外，賽後小葛雷諾回憶起該打席時說：「我其實面對那顆速球的揮棒是好的，而當我將它打成界外後，我心裡就想：『他不會再對我丟速球了。』」

藍鳥昨日第3戰經過長達6小時39分鐘的18局惡戰後，今日成功力抗道奇追平系列賽，小葛雷諾坦言，昨天輸球雖然不好受，但他們很快就拋在腦後了，「對我們來說，我們每一球都要專心應對，一場一場把比賽贏下來，這支球隊很特別，我也始終相信我們的球隊。」

小葛雷諾。（歐新社）小葛雷諾。（歐新社）

