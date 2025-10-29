世界大賽》「昨晚都在讚賞大谷...」藍鳥教頭讚小葛雷諾開轟改變比賽

藍鳥強打小葛雷諾開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經歷昨天的18局大戰，2025年世界大賽G4，藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出逆轉兩分砲，痛擊道奇日本巨星大谷翔平，藍鳥最後以6比2贏球，系列賽雙方戰成2比2平手。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）認為，小葛雷諾的全壘打改變比賽氣勢。

大谷翔平第3局面對小葛雷諾，丟一顆85.1英哩的橫掃球，被小葛雷諾擊出逆轉兩分砲。這是「投手大谷」自美國時間8月27日的例行賽與紅人之戰後，再度被擊出全壘打。大谷翔平此戰帳面上先發6局失4分，賞6次三振、丟1次保送，世界大賽生涯首場先發就吞敗。

請繼續往下閱讀...

藍鳥強打小葛雷諾。（美聯社）

施奈德說，「我知道外界很容易把這寫成『大谷對決小葛雷諾』，但對我們來說，這是多倫多對決洛杉磯。但那次的揮棒很重大。在我看來，橫掃球這種球路是為了誘使高飛球和軟弱擊球而設計的。而小葛雷諾那次揮棒水準是頂級的。昨晚所有全都在讚賞大谷個人身上，然後他今天又登板的情況下，小葛雷諾這發全壘打的意義重大。」

小葛雷諾今年季後賽交出7轟、14分打點，打擊率高達4成19，整體攻擊指數（OPS）為1.306。小葛雷諾同時也成為藍鳥隊史季後賽全壘打王。

「我非常尊敬大谷。」小葛雷諾賽後受訪透過翻譯表示，「我知道在這個系列賽中，基本上我和他是大家討論的焦點。不過，一旦我們踏進球場，我們就是在競爭。能在今晚從他手中擊出全壘打，感覺很棒。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法