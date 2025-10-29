世界大賽》道奇10月打擊數據下滑？大谷翔平認為很自然：即使如此...

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G4，打者群僅敲6支安打拿下2分，不敵藍鳥全場11安攻下6分的好表現被以2勝2敗扳平戰局，本場僅拿下1次四壞保送苦吞2K的大谷翔平賽對球隊打擊狀況給出回應。

道奇在系列賽4場平均可以拿到4.25分，雖是不差的成績，但藍鳥4場比賽能得4.6分略勝一籌，安打數藍鳥則整整多道奇10支，分別為44對34。

賽後記者問到道奇打擊群10月不盡理想的狀況時，大谷回應：「到季後賽，對方都會派出很棒的投手，各隊都會派出狀態狀好的投手。所以數據上出現落差是很自然的。即使如此，只要大家執行球隊的策略，我認為就算安打不多，還是可以從有限的安打拿下分數。」

上場比賽大谷翔平前4打數都敲安，包含2發全壘打，後續便被連續敬遠4次，再獲得1次四壞保送，今天大谷翔平首打席再拿下1次四壞保送，接下來3次打擊都沒敲安還被三振2次。

對於上戰連4次獲得對手故意四壞的狀況，大谷回應：「不僅限於季後賽、有無跑者的局面、跑者在哪個壘包上的局面。我認為實際的狀況會根據跑者的位置有所不同。」

大谷後續也再次重申，打擊基本上就是去揮擊好球、放過壞球，只要做到這點，不管對手怎麼投能夠打到好球帶的球，因此不管哪場比賽，要做的事情其實不變。

