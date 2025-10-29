自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞、巴特勒「雙老」發威 勇士打爆快艇拿2連勝

2025/10/29 13:29

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士兩位資深老將「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天在第三節帶隊打出猛攻，加上團隊砍進17顆三分球，最終勇士以98：79大勝快艇，拿下2連勝。

勇士在首節有好手感，柯瑞單節7分領軍，帶領勇士領先，但勇士第2節找不到手感，團隊命中率暴跌至27.3％，且單節僅拿13分，以46：49變成落後一方。不過，勇士在第3節由巴特勒攜手柯瑞聯手斬獲19分，也有效壓制快艇的攻擊，勇士不僅超前，更帶著雙位數領先末節，最後也快意收下勝利。

柯瑞此仗三分球只有8投2中，不過他在第三節的表現仍是球隊翻轉戰局的關鍵，全場斬獲19分外帶8助攻，巴特勒以12投9中包括3顆三分球的高效率，攻下21分、5籃板、5助攻，拉上先發的波斯特（Quinten Post）繳出12分、8籃板，回到板凳出發的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）斬獲12分，

巴特勒（右）。（美聯社）巴特勒（右）。（美聯社）

快艇方面，全隊命中率相當糟，三分球只有33投6中，命中率2成都不到，「雙星」哈登（James Harden）拿下20分，雷納德（Kawhi Leonard）拿18分。

