中職》樂天接手桃猿首次奪冠 11/2舉辦封王遊行

樂天桃猿今年職棒奪冠，市府、球團於11月2日舉辦「封王遊行活動」，樂天日籍領隊牧野幸輝（左三），捧著得獎的獎盃，與桃園市長張善政分享喜悅。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕樂天桃猿奪下2025中華職棒總冠軍，這是樂天接手後首座冠軍；桃園市長張善政今表示，市府與球團將於11月2日舉辦「封王遊行活動」，讓球迷近距離接觸球員、簽名、拍照，分享榮耀，市府頂樓也會升起樂天桃猿隊旗，展現力挺在地球隊，另外11月3、4日，全市國民運動中心的游泳池與健身房免費入場，展現重視體育的決心。

張善政於市政會議前接見樂天球團時表示，樂天桃猿今年從例行賽到季後賽一路不被看好，但展現永不放棄的決心，被網路形容「從地獄爬起來」，其中隊長林立「帶傷上陣」的拚勁，不僅守備亮眼，還自掏腰包舉辦團隊烤肉，凝聚隊友向心力，「這份團結，就是桃猿奪冠的最大關鍵」；市府和球團舉辦「封王遊行活動」，活動細節將另行宣布，另「桃園好農」品牌則推出「封王三重優惠」，包括免運、抽3C好禮及好物折扣，讓市民共享奪冠喜悅。

請繼續往下閱讀...

張善政提到，市府將以實際行動支持樂天桃猿隊，明年1至3月球季空檔將進行頂棚、遮雨棚改善工程；此外明年10月球季結束後，將投入4500萬元進行全面結構補強與工程；青埔副球場部分，將進行照明與倒數計時器整修，預計在明年賽季開打前完成，屆時一、二軍都能在桃園開打。

林立指出，這是樂天接手首次拿下冠軍，事實上，領隊也很希望球隊能奪冠，雖然沒有明講，但在開賽前告訴隊員「香檳買好了」，所以大家都很努力，也感謝市府給予球隊很多資源，也希望因為這次的冠軍，未來會有更多資源挹注。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法