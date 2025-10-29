自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》樂天接手桃猿首次奪冠 11/2舉辦封王遊行

2025/10/29 14:20

樂天桃猿今年職棒奪冠，市府、球團於11月2日舉辦「封王遊行活動」，樂天日籍領隊牧野幸輝（左三），捧著得獎的獎盃，與桃園市長張善政分享喜悅。（記者謝武雄攝）樂天桃猿今年職棒奪冠，市府、球團於11月2日舉辦「封王遊行活動」，樂天日籍領隊牧野幸輝（左三），捧著得獎的獎盃，與桃園市長張善政分享喜悅。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕樂天桃猿奪下2025中華職棒總冠軍，這是樂天接手後首座冠軍；桃園市長張善政今表示，市府與球團將於11月2日舉辦「封王遊行活動」，讓球迷近距離接觸球員、簽名、拍照，分享榮耀，市府頂樓也會升起樂天桃猿隊旗，展現力挺在地球隊，另外11月3、4日，全市國民運動中心的游泳池與健身房免費入場，展現重視體育的決心。

張善政於市政會議前接見樂天球團時表示，樂天桃猿今年從例行賽到季後賽一路不被看好，但展現永不放棄的決心，被網路形容「從地獄爬起來」，其中隊長林立「帶傷上陣」的拚勁，不僅守備亮眼，還自掏腰包舉辦團隊烤肉，凝聚隊友向心力，「這份團結，就是桃猿奪冠的最大關鍵」；市府和球團舉辦「封王遊行活動」，活動細節將另行宣布，另「桃園好農」品牌則推出「封王三重優惠」，包括免運、抽3C好禮及好物折扣，讓市民共享奪冠喜悅。

張善政提到，市府將以實際行動支持樂天桃猿隊，明年1至3月球季空檔將進行頂棚、遮雨棚改善工程；此外明年10月球季結束後，將投入4500萬元進行全面結構補強與工程；青埔副球場部分，將進行照明與倒數計時器整修，預計在明年賽季開打前完成，屆時一、二軍都能在桃園開打。

林立指出，這是樂天接手首次拿下冠軍，事實上，領隊也很希望球隊能奪冠，雖然沒有明講，但在開賽前告訴隊員「香檳買好了」，所以大家都很努力，也感謝市府給予球隊很多資源，也希望因為這次的冠軍，未來會有更多資源挹注。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中