自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》壓制道奇打線賞大谷翔平2K！ 藍鳥畢伯透露致勝關鍵

2025/10/29 14:25

藍鳥塞揚強投畢伯繳出好投奪下重要一勝。（法新社）藍鳥塞揚強投畢伯繳出好投奪下重要一勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥塞揚強投畢伯（Shane Bieber）今天在世界大賽G4於球隊1勝2敗落後的情況下，對決道奇打線繳出5.1局僅失1分好投，奪下季後賽第2勝，順利幫助球隊扳平戰局。

畢伯表示，主觀來說他會想要自己能夠投得再長一點，不過重點還是在於勝利。對於本場比賽的心態，畢伯直言就是要保持侵略性，相信自己的球威，把球投進好球帶，攻擊對手。畢伯盛讚道奇擁有一條很棒的打線，還有很多聰明的打者，自己就是要想辦法把球控在各個地方，混淆他們的視線，很幸運今天球隊能夠贏下比賽。

主持人點出，畢伯今天16個出局數當中有11個是在3球內解決的，畢伯直言，比賽初期道奇打者不太追打好球帶以外的球，不過自己到了比賽中期逐漸找到節奏，能夠解決對方打者，他也歸功於捕手柯克（Alejandro Kirk）的配球。

由於畢伯來自加州橘郡，主持人便問到他拿到幾張票？畢伯笑著回應大概10多張，不過他認為值得慶幸的點是，其實沒有太多人去叨擾他，因為世界大賽是非常重要的場合，他也很高興他的親友們理解這件事。不過畢伯表示，其實那些親朋好友們幾乎都有到場來觀看他投球，他對此相當感激，畢伯後續也有跟他們傳訊息。

今天畢伯對決大谷翔平3次，第一次將他保送上壘，後兩次都把他給三振出局，整場比賽畢伯只投出3次三振。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中