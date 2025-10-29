世界大賽》壓制道奇打線賞大谷翔平2K！ 藍鳥畢伯透露致勝關鍵

藍鳥塞揚強投畢伯繳出好投奪下重要一勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥塞揚強投畢伯（Shane Bieber）今天在世界大賽G4於球隊1勝2敗落後的情況下，對決道奇打線繳出5.1局僅失1分好投，奪下季後賽第2勝，順利幫助球隊扳平戰局。

畢伯表示，主觀來說他會想要自己能夠投得再長一點，不過重點還是在於勝利。對於本場比賽的心態，畢伯直言就是要保持侵略性，相信自己的球威，把球投進好球帶，攻擊對手。畢伯盛讚道奇擁有一條很棒的打線，還有很多聰明的打者，自己就是要想辦法把球控在各個地方，混淆他們的視線，很幸運今天球隊能夠贏下比賽。

主持人點出，畢伯今天16個出局數當中有11個是在3球內解決的，畢伯直言，比賽初期道奇打者不太追打好球帶以外的球，不過自己到了比賽中期逐漸找到節奏，能夠解決對方打者，他也歸功於捕手柯克（Alejandro Kirk）的配球。

由於畢伯來自加州橘郡，主持人便問到他拿到幾張票？畢伯笑著回應大概10多張，不過他認為值得慶幸的點是，其實沒有太多人去叨擾他，因為世界大賽是非常重要的場合，他也很高興他的親友們理解這件事。不過畢伯表示，其實那些親朋好友們幾乎都有到場來觀看他投球，他對此相當感激，畢伯後續也有跟他們傳訊息。

今天畢伯對決大谷翔平3次，第一次將他保送上壘，後兩次都把他給三振出局，整場比賽畢伯只投出3次三振。

