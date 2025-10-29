自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》大谷翔平坦言挨轟是失投 睡眠時間較短讓他擔心又出現抽筋

2025/10/29 14:32

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經歷昨天的18局大戰，今天的2025年世界大賽G4，道奇日本巨星大谷翔平以投打二刀流出擊，「投手大谷」帳面上6局失4分，道奇最後以2比6敗給藍鳥，系列賽雙方戰成2比2平手。大谷翔平賽後受訪表示，自己想丟滿7局，「但很遺憾我沒能投完那局。」

大谷翔平今先發前6局投球失2分，前6局打完道奇仍以1比2落後，但大谷續投第7局連續被敲2安後退場，道奇牛棚班達（Anthony Banda）、崔南（Blake Treinen）都無法止血，讓藍鳥單局攻進關鍵4分大局。此外，大谷翔平此戰速球的平均速度為97.6英哩（約157公里），低於賽季平均的98.5英哩（約158.5公里）。

大谷翔平賽後表示，作為先發投手，至少要丟滿6局，「今天當然是能投滿7局最好，但沒做到這點是讓人感到懊悔的地方。」

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

對於前役打完18局大戰後、今天再登板投球，大谷翔平說，「這確實是一場非常寶貴的經驗，當然對於今天沒能贏球這點，我也有需要反省的地方，雖然不知道下一次何時會登板，我覺得必須檢討改進。」大谷翔平表示，「今天雖然輸球，我希望能把好的和壞的部分都放下，專注於明天的比賽。」

談到第3局被藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲逆轉兩分砲，大谷翔平說，那顆球明顯失投，「從結果來看，那是一顆令人懊悔的球。」

至於昨天比賽中出現腿部抽筋的狀況，大谷翔平對此表示，當時有點脫水，而且睡眠時間也較短的情況下，有點擔心今天會不會又出現抽筋，幸好到最後沒有再出現那樣的狀況。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中