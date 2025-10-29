世界大賽》大谷翔平坦言挨轟是失投 睡眠時間較短讓他擔心又出現抽筋

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經歷昨天的18局大戰，今天的2025年世界大賽G4，道奇日本巨星大谷翔平以投打二刀流出擊，「投手大谷」帳面上6局失4分，道奇最後以2比6敗給藍鳥，系列賽雙方戰成2比2平手。大谷翔平賽後受訪表示，自己想丟滿7局，「但很遺憾我沒能投完那局。」

大谷翔平今先發前6局投球失2分，前6局打完道奇仍以1比2落後，但大谷續投第7局連續被敲2安後退場，道奇牛棚班達（Anthony Banda）、崔南（Blake Treinen）都無法止血，讓藍鳥單局攻進關鍵4分大局。此外，大谷翔平此戰速球的平均速度為97.6英哩（約157公里），低於賽季平均的98.5英哩（約158.5公里）。

大谷翔平賽後表示，作為先發投手，至少要丟滿6局，「今天當然是能投滿7局最好，但沒做到這點是讓人感到懊悔的地方。」

對於前役打完18局大戰後、今天再登板投球，大谷翔平說，「這確實是一場非常寶貴的經驗，當然對於今天沒能贏球這點，我也有需要反省的地方，雖然不知道下一次何時會登板，我覺得必須檢討改進。」大谷翔平表示，「今天雖然輸球，我希望能把好的和壞的部分都放下，專注於明天的比賽。」

談到第3局被藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲逆轉兩分砲，大谷翔平說，那顆球明顯失投，「從結果來看，那是一顆令人懊悔的球。」

至於昨天比賽中出現腿部抽筋的狀況，大谷翔平對此表示，當時有點脫水，而且睡眠時間也較短的情況下，有點擔心今天會不會又出現抽筋，幸好到最後沒有再出現那樣的狀況。

