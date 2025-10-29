自由電子報
世界大賽》季後賽ERA破8的道奇崔南談自身問題 認為大谷翔平最辛勞

2025/10/29 15:30

崔南。（歐新社）崔南。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽G4，道奇日本巨星大谷翔平以二刀流出擊，主投6.0局失4分，道奇牛棚無法止血，最終以2比6敗給藍鳥，系列賽雙方戰成2比2平手。道奇37歲後援老將崔南（Blake Treinen）此戰投0.1局被敲2安，帳面上沒失分，卻讓壘上的跑者回來得分，崔南坦言這兩場比賽最大的失誤是面對藍鳥球星小畢歇特（Bo Bichette）的投球。

大谷翔平續投第7局，連續被敲2安後被換下場，由左投班達（Anthony Banda）接替投球。班達未能守住，讓藍鳥靠安打和滾地球推進拿2分。道奇再換37歲老將崔南（Blake Treinen），小畢歇特擊出帶有2分打點的二壘安打，接著巴傑爾（Addison Barger）敲適時安打再拿1分，藍鳥單局4分大局奠定勝基。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

「這兩天最大的犯錯，大概是丟給小畢歇特那顆滑球。」崔南賽後受訪表示，這場執行幾顆不錯的投球，像是對巴傑爾的伸卡球位置，只是剛好找洞穿。

前役G3的18局大戰，雙方打了6小時39分之久。崔南昨天後援0.1局面對4名打者，被敲3安失掉1分。崔南今後援0.1局面對3名打者，被敲2安無失分。

對於連2天出賽，崔南表示，「我們都是職業選手，休息時間很充足。」崔南認為，最辛苦的應該是昨天打了18局、今天還先發登板的大谷翔平，「那是很棒的投球，所以很遺憾今天沒能贏球。」

崔南今年季後賽出賽9場，防禦率8.31，共投4.1局被敲10安，賞5次三振、丟2次保送，被打擊率高達4成35，每局被上壘率為2.77。

