世界大賽》「大谷也是凡人」 道奇主帥期待落空：或許對他不公平...

大谷翔平今天6局失4分吞敗，打擊上也沒有建樹。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽2勝1敗的洛杉磯道奇，在昨夜18局血戰後，迎來陣中巨星大谷翔平的二刀流先發之夜，不過今天超人沒有降臨，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言：「他也是凡人。」《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，道奇需要另一位英雄站出來。

南丁格爾表示，道奇在季後賽的打線熄火，靠的是投手群精彩發揮，自外卡系列賽以來，道奇整對拿到45分，場均3.7分，而藍鳥得分是他們的兩倍，來到94分。自國聯分區系列賽以來，道奇整體打擊率2成20，世界大賽只剩下2成14，得點圈打擊率則是1成83，而他們陣中只有一個人繳出突出的表現，那就是大谷翔平，他敲出8轟，攻擊指數高達1.182。

不過今天大谷翔平二刀流上陣，在前6局表現穩定僅失2分，但在7局卻被串聯安打退場，該局也成為勝負分水嶺，總教練羅伯斯表示：「每次他上場我都期待會發生驚人的事，也許那對他來說有點不公平。」不過本場比賽大谷苦吞2K，也沒能把球打出外野。對於今天大谷的打擊表現羅伯斯道：「他也是凡人啊，對方投得很好，有幾顆走後門的卡特球和擠壓他的變化球，他打擊時的企圖心不錯，但對方真的投得很好。」

南丁格爾指出，道奇迫切需要另一位英雄站出來。道奇將在明天進行天王山之戰，只要獲勝，就能在聽牌的情況下前進多倫多，倘若輸球，道奇衛冕的機率將大幅下滑，在7戰4勝制的比賽中，2勝2敗後於天王山之戰贏球的隊伍，系列賽的勝率將提升到67.6%（46-68）。

