中職》徐若熙確定行使旅外資格 龍隊樂見其成

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今除了自由球員資格者，同步公告旅外自由球員資格，聯盟稍早公告，味全龍隊徐若熙已行使旅外球員資格。

龍隊丁仲緯領隊表示，樂見徐若熙選手提出旅外球員申請，將依規定程序與有興趣的球隊進行洽談。球團感謝若熙長期以來的努力與貢獻，並祝福他未來發展順利、實現自己的夢想。

根據中職規章的旅外球員辦法，累計達到3個球季的選手可取得旅外球員資格，在獲得球團同意後可行使旅外球員權利，取得資格之選手欲行使該年度之旅外球員權利，應於每年總冠軍賽結束日之隔日起算10個工作日內，以書面向所屬球團表達行使意願。該選手所屬球團，應於接獲選手書面通知後24小時內以書面或電子郵件方式通知聯盟，申請書之正本應於3個工作日內送抵聯盟，會長於接獲球團同意選手行使旅外球員權利通知後應於當日公告。

歷年中職球員行使旅外球員權利

年度 球員 結果

2010 彭政閔 兄弟續約

林智勝 La new續約

潘威倫 統一續約

陽建福 興農續約

2018 王柏融 加盟日本火腿

陳韻文 統一續約

2019 陳鴻文 富邦續約

2023 曾峻岳 富邦續約

2024 古林睿煬 加盟日本火腿

2025 徐若熙 ？

