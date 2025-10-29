中職》「高中時期就偷偷夢想」 徐若熙感謝味全龍支持他挑戰旅外

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職導入旅外球員資格申請制度後，曾有王柏融、古林睿煬成功旅外，今年球季結束後，備受國外球隊關注的徐若熙和林安可，動向都受矚。

稍早，聯盟已公告，徐若熙確定提出旅外球員申請，徐若熙也透過母隊味全龍隊發表聲明，感謝龍隊的支持，讓他的旅外目標有機會實現。徐若熙表示，高中時期就曾希望挑戰旅外，如今各項條件已經健全，接下來的合約事宜，他會交給球團及經紀公司展逸國際一同協助。

徐若熙選手聲明：

高中時期，我就有夢想有一天能夠挑戰旅外，但當時自己的條件、身體素質都還差很遠，所以也就只是自己偷偷夢想一下而已，從未說出口。

進入職棒之後我不斷加強自己，雖然還是遇到傷痛困擾，但我很幸運能在味全龍隊。董事長、領隊、總教練、教練團、防護團隊、所有行政後勤人員都給了我最大支持，幫助我克服所有困難持續進步。

今年季前，即便很多人都在說我有這個資格，但當時我並不篤定。這一季下來我學會了很多，我懂得怎麼在狀況不好時投球，怎麼適時調整應付不同的身體狀況，現在我覺得我好像可以認真思考旅外這件事了。

謝謝味全龍隊一路幫助我，也謝謝味全龍推手魏應充先生支持我出國挑戰。接下來的合約事宜我會交給球團及我的經紀公司展逸國際一同協助，無論明年球季我在哪裡投球，我都會提醒自己要持續進步絕不鬆懈。

徐若熙

2025.10.29

